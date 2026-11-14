Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan 37 yaşındaki Astsubay Hüseyin Zehir, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazenin ardından şehit ailesinin evinde verilen taziye yemeğine ilişkin görüntüler tepki çekti.

'YAZIKLAR OLSUN'

Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e "Şehit ailesinin evine düzgün yemek göndermeyen biri koca şehri mi yönetecek?, "Taziye evinde bu yemeği yiyenlerden biri de siz olsaydınız hiçbir aksaklık olmazdı sanki", Rezillik! Utanma vicdan hiçbir şey yok!","Yazıklar olsun!" tepkileri yağdı

AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Öntürk şehit özür mesajı yayınladı. Öntürk, şehit evine gönderilen yemekte eksiklik yaşandığını belirterek olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

'BUNUN HİÇBİR MAZERETİ YOK'

Sosyal medya hesabından özür dileyen AKP'li başkan sorumluluğun belediyeye ait olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Payas'ımızın evladı, şehidimiz Astsubay Hüseyin Zehir'in taziyesindeki aksaklık için ailemizden ve hemşehrilerimizden özür diliyorum. Şehidimizin evine gönderilen yemekte bir eksiklik oldu. Bunun hiçbir mazereti yok. Şehidimizin misafirlerine layıkıyla sofra kurmak boynumuzun borcu. Bunu yapamadıysak sorumluluk bizim."

NE OLMUŞTU?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Sikorsky S-70 tipi askeri helikopter, önceki gün akşam saatlerinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde kaza kırıma uğradı. Şehit olan kahraman askerlerimiz için Mürted Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi. 4 askerden 3'ünün cenazesi, törenle memleketlerine uğurlandı.