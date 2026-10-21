Finlandiya ve İsveç başta olmak üzere bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde uygulanan yer altı atık toplama sistemleri, binalara entegre edilen özel girişler ve vakumlu boru hatları aracılığıyla şehir çöplerini yerin altından taşıyor. Sokaklardaki ağır vasıta trafiğini ve açıkta duran çöp konteynerlerini ortadan kaldıran sistem, modern şehir planlamasında geleneksel yöntemlere güçlü bir alternatif olarak kullanılıyor.

VAKUMLU BORU HATTI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Kentsel yerleşim alanlarına döşenen pnömatik atık şebekesinde, konutların içine veya sokak aralarına özel atık giriş üniteleri konumlandırılıyor. Vatandaşlar tarafından kapaklardan içeri bırakılan çöpler, zemin altındaki boru sisteminde geçici olarak depolanıyor. Sistem sensörleri doluluk algıladığında ya da belirlenen tahliye periyotlarında devreye giren güçlü hava akımı ve vakum mekanizması, atıkları yer altındaki boru tünelleri boyunca yüksek hızla çekerek doğrudan ana toplama istasyonuna fırlatıyor.

Atıkların yer altından taşınması, özellikle dar sokaklara sahip ve nüfus yoğunluğu yüksek yerleşim yerlerinde her gün dolaşan ağır çöp kamyonlarının gürültü, egzoz ve trafik yükünü sıfırlıyor. Yol kenarlarında kokuya ve çevre kirliliğine neden olan açık konteynerlerin kaldırılması, sokak hijyenini kalıcı olarak güvence altına alıyor. Merkezi istasyonda toplanan atıklar ise burada tek bir noktadan ayrıştırılarak geri dönüşüm veya bertaraf tesislerine sevk ediliyor.