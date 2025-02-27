Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin şu şartları sağlaması gerekiyor:
- Türk vatandaşı olmak,
- 25 yaşını geçmemiş olmak,
- Muhtaçlık durumu kriterlerine uygun olmak.
Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yapılabiliyor. 18 yaş ve üzeri öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvurularını yaparken, 18 yaş altındaki öğrenciler aileleriyle birlikte SYDV'ye başvurabilirler.
2025 yılı için belirlenen destek tutarı, tek yön biletler için 1.900 TL olarak belirlenmiş olup, toplamda 7.600 TL’ye kadar ulaşabiliyor. Öğrenciler, gidiş tarihinden 30 gün önce başvuru yaparak bu destekten yararlanabilirler.