Otomotiv uzmanları tarafından yapılan teknik analizlerde, gün içinde sadece birkaç kilometrelik kısa mesafelerde kullanılan araçların uzun otoyol yolculuklarına kıyasla çok daha hızlı yıprandığı ortaya kondu. Sürüş esnasında motorun ideal çalışma sıcaklığına ulaşamaması nedeniyle sistem içerisinde yoğuşma meydana geliyor. Yeterince ısınmayan yakıt ise motor yağına karışarak yağlayıcı özelliğini bozuyor ve mekanik parçaların aşınma sürecini hızlandırıyor.

ŞEHİR İÇİ SÜRÜŞ İÇİN EN GÜVENİLİR MOTOR TİPİ HANGİSİ?

Uzman değerlendirmelerine göre şehir içi trafiğinde ve kısa mesafelerde en dayanıklı seçenek olarak atmosferik emişli ve dolaylı enjeksiyonlu benzinli motorlar öne çıkıyor. Bu motor grupları; turboşarj, direkt enjeksiyon, çift kütleli volan ile DPF veya GPF gibi karmaşık filtre sistemlerini barındırmadığı için aşırı ısınmaya ve yıpranmaya karşı daha dirençli bir yapı sunuyor. Bakım maliyetleri düşük olan bu motorların pazardaki payı azalsa da üreticiler tarafından satışı sürdürülüyor.

DİZEL VE DİREKT ENJEKSİYONLU ARAÇLAR NEDEN RİSK TAŞIYOR?

Gelişmiş direkt enjeksiyonlu benzinli araçlarda, soğuk çalışma esnasında silindir duvarlarına çöken benzin buharlaşamayarak motor yağına sızıyor ve yağlayıcının hızla bozulmasına yol açıyor. Modern dizel motorlarda ise durum daha kritik bir hal alıyor. Dizel partikül filtresinin (DPF) kendini temizleme süreci uzun süreli ve yüksek yüklü sürüş gerektirdiğinden, dur-kalk şehir içi kullanımında bu işlem sürekli kesintiye uğruyor. Filtrenin tıkanması ve yakıtın yağa karışması ise yüksek maliyetli arızaları beraberinde getiriyor.

Teknik açıdan elektrikli otomobiller ısınma gereksinimi duymadığı için kısa mesafeler için ideal kabul edilse de yüksek satın alma maliyeti ve şarj altyapısı zorluğu dezavantaj oluşturuyor. Uzmanlar, dizel veya direkt enjeksiyonlu araç sahiplerinin haftada en az bir kez uzun yola çıkarak egzoz ve motor sisteminin tam çalışma sıcaklığına ulaşmasını sağlamasını tavsiye ediyor.