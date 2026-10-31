Günlük hayatta birkaç kilometrelik kısa mesafelerde araç kullanmak, motor mekaniği üzerinde uzun yol sürüşlerine kıyasla daha fazla yıpranmaya yol açıyor. Motorun ideal çalışma sıcaklığına ulaşamaması; sistemde yoğuşma oluşmasına, yanmamış yakıtın motor yağına karışmasına ve yağlayıcı özelliğin kaybolmasına neden oluyor. Bu durum, uzun vadede araç sahiplerine ciddi servis faturaları olarak geri dönüyor.

DİZEL MOTORLAR ŞEHİR İÇİNDE NEDEN MASRAF AÇIYOR?

Analizlere göre şehir içi kısa mesafe sürüşlerinde en yüksek masraf riskini modern dizel motorlar taşıyor.

DPF Tıkanması: Dizel partikül filtresinin (DPF) temizlenmesi (rejenerasyon) için aracın belirli bir süre yüksek devirde ve kesintisiz çalışması gerekiyor. Şehir içi trafiğinde bu süreç tamamlanamadığı için filtre tıkanıyor.

Yağın Bozulması: Tamamlanamayan rejenerasyon döngüleri, dizel yakıtın kartere inerek motor yağına karışmasına yol açıyor. Seyrelen yağ motor içi aşınmayı hızlandırıyor ve yüksek maliyetli parça değişimlerine neden oluyor.

DİREKT ENJEKSİYONLU BENZİNLİ MOTORLARDA AŞINMA RİSKİ

Modern direkt enjeksiyonlu turbo benzinli motorlar da kısa mesafelerde benzer mekanik sorunlar yaratıyor. Soğuk motorda püskürtülen benzin silindir duvarlarına yapışarak motor yağına karışıyor. Mesafe kısa olduğu için yağ ısınamıyor, benzin buharlaşamıyor ve yağlama kalitesi düşüyor. Bu durum segman, piston ve silindir yüzeylerinde erken aşınmaya zemin hazırlıyor.

KISA MESAFELER İÇİN EN DÜŞÜK MALİYETLİ SEÇENEK: ATMOSFERİK MOTORLAR

Uzmanlar, şehir içi kullanımda arıza çıkarma riski en düşük ve bakım maliyeti en uygun seçeneğin çok noktadan enjeksiyonlu (MPI gibi) küçük hacimli atmosferik benzinli motorlar olduğunu belirtiyor.

Bu motorların tercih edilme nedenleri şunlardır:

-Turboşarj, yüksek basınçlı direkt enjeksiyon pompası, çift kütleli volan ve karmaşık partikül filtreleri gibi arıza potansiyeli yüksek parçalar barındırmazlar.

-Çalışma sıcaklığına daha çabuk ulaşırlar ve parça tasarımları gereği aşırı ısınma ya da yetersiz ısınma kaynaklı hasarlara daha dayanıklıdırlar.

-Periyodik bakım ve olası onarım maliyetleri diğer motor türlerine kıyasla belirgin şekilde düşüktür.

-Piyasada bu tip motor seçenekleri azalmış olsa da Fiat, Suzuki, Renault ve Skoda gibi üreticilerin modellerinde bu motor mimarisi varlığını sürdürüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE HİBRİT ALTERNATİFLER

Teknik açıdan elektrikli motorlar kısa mesafe için mekanik aşınma riski barındırmıyor; ısınma ihtiyacı, motor yağı veya egzoz filtresi bulunmuyor. Ancak yüksek ilk satın alma maliyeti ve bireysel şarj altyapısı bulunmayan kullanıcılar için şarj erişim zorluğu dezavantaj oluşturuyor.

MASRAFLARI AZALATMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Aracınız modern bir dizel veya direkt enjeksiyonlu turbo motora sahipse ve çoğunlukla şehir içi kısa mesafelerde kullanılıyorsa, motor ve egzoz sisteminin tam çalışma sıcaklığına ulaşabilmesi için haftada en az bir kez 30-40 dakikalık kesintisiz çevre yolu veya otoyol sürüşü yapılması tavsiye ediliyor.