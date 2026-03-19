Aracın en dikkat çekici özelliği, UFO’ları andıran dairesel gövde tasarımı. Tasarımda “görünmez kanatlar” olarak tanımlanan bir yapı bulunuyor; kanallı fan itki sistemi gövdenin içine gizlenmiş durumda.

Bu yapı hem güvenliği artırıyor hem de araca daha sade ve fütüristik bir görünüm kazandırıyor. Projenin geliştiricilerine göre bu yaklaşım, verimlilik ve tasarım açısından önemli bir yenilik anlamına geliyor.

Kompakt ve güç entegrasyonuna dayalı tasarım, aracın özellikle dar alanlarda operasyon yapabilmesini sağlıyor. eVTOL; şehir içi bölgelerde veya sınırlı alanlarda hassas şekilde kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor. Bu özelliklerin, kurtarma operasyonları ya da yoğun şehir hava trafiğinde kullanım açısından avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

Boyutlarına rağmen dikkat çekici bir taşıma kapasitesine sahip olan hava aracının maksimum kalkış ağırlığı 1,2 ton ve gövde uzunluğu 5,6 metre. Araç, geniş iç hacmini koruyarak dört yolcuyu rahat biçimde taşıyabiliyor.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre araç şu ana kadar 140’tan fazla test uçuşunu tamamladı. Son denemelerden birinde üçüncü kattaki bir balkon için kurtarma senaryosu simüle edildi; aracın gövdesinin yarısı balkon hizasına konumlandırılarak operasyon gerçekleştirildi. Bu test, aracın hassas manevra kabiliyetini göstermek amacıyla yapıldı.

İç mekânda ise geleneksel bir direksiyon veya karmaşık kontrol paneli bulunmuyor. Bunun yerine yolcuların oyun oynayabildiği veya çeşitli içerikler izleyebildiği büyük bir ekran yer alıyor.

Test uçuşuna katılan bir gazeteci, kabinin beklenenden geniş ve konforlu olduğunu, hatta otururken bacaklarını tamamen uzatabildiğini ifade etti.