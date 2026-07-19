Belediye yetkilileri, uygulamanın yüksek yaya trafiğinin bulunduğu ticaret bölgelerinde hijyen koşullarını iyileştirmek için başlatılan kapsamlı bir planın parçası olduğunu belirtiyor. Ağaçların üzerine yerleştirilen misina benzeri özel ağların kuşlara zarar vermediği, yalnızca dallara konmalarını engellediği ifade ediliyor.

AĞLAR BELİRLİ NOKTALARDA KULLANILIYOR

Rafaela Belediyesi'ne göre uygulama tüm ağaçlarda kullanılmıyor. Önceden teknik incelemeden geçirilen ve kuş yoğunluğunun en fazla olduğu ağaçlar seçiliyor. Yetkililer, ağların kuşları şehir merkezinden uzaklaştırarak yeşil alanlara ve biyolojik koridorlara yönlendirmeyi hedeflediğini söylüyor. Şimdiye kadar ağların kullanıldığı bölgelerde kaldırımlardaki kirliliğin belirgin şekilde azaldığı da belirtiliyor.

Kentte yaklaşık 85 kuş türü bulunmasına rağmen, belediye özellikle sığırcıklar, kırlangıçlar, karatavuklar ve bazı papağan türlerinin belirli bölgelerde yoğunlaşarak sorun oluşturduğunu ifade ediyor.

ÇEVRECİLERDEN TEPKİ YAĞIYOR

Çevre örgütleri ise ağaçların yalnızca gölge sağlayan unsurlar olmadığını, kuşlar için barınma, dinlenme ve beslenme alanı oluşturduğunu vurguluyor. Ağlarla kapatılan taçların, kent ekosistemine zarar verebileceği ve doğal yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Ayrıca zamanla yıpranan ağların kuşların yaralanmasına veya ağlara takılmasına neden olabileceği uyarısı yapılıyor.

Eleştirilerde, kuşları uzaklaştırmak yerine neden belirli bölgelerde yoğunlaştıklarının araştırılması, yiyecek kaynaklarının kontrol altına alınması ve şehir temizliğinin artırılması gibi alternatif çözümlerin değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Belediye ise uygulamayı genişletmeyi sürdürürken, ağaçlara zarar verilmediğini ve tüm çalışmaların Santa Fe Eyaleti'nin ağaçların korunmasına ilişkin yasal düzenlemeleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirtiyor. Ancak kuşları şehir merkezinden uzaklaştırmayı amaçlayan bu yöntem, kent yaşamı ile doğal yaşam arasındaki denge konusunda tartışmaları da beraberinde getiriyor.