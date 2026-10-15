Kayseri’de yaşayan ve toprağa olan ilgisini yıllar içinde üretime dönüştüren Zülkariye Çıtak, yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması için yaklaşık 11 yıldır çalışıyor. İlk dönemlerde ata tohumu bulmakta güçlük çeken Çıtak, farklı şehirleri ziyaret ederek üreticilerle bağlantı kurdu. İzmir ve Bursa başta olmak üzere çeşitli illere giden Çıtak, elde ettiği tohumları ekip çoğaltarak ücretsiz dağıtmaya başladı.

Çalışmalarını Gevher Nesibehanesi Kadın Kooperatifi bünyesinde sürdüren Çıtak, 13 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor.

HER YIL ON BİNLERCE PAKET TOHUM GÖNDERİYOR

Çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çıtak, yerel tohumların çoğaltılması ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Çıtak, "58 yaşındayım ama toprağa, tohuma aşığım. Elimden geldiği kadar yerel tohumları üretip yurt genelinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Erciyes Yerel Tohum Grubu olarak yaklaşık 11 bin üyemiz var. İsteyen herkese yerel çeşitleri göndermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Ücretsiz tohum dağıtımını yıllardır sürdürdüğünü anlatan Çıtak, her sezon on binlerce paket hazırladıklarını ifade etti.

BİR PAKETTE 50-55 FARKLI ÇEŞİT BULUNUYOR

Tohum paketlerinin içeriğine ilişkin bilgi veren Çıtak, domates, biber, patlıcan ve kabak gibi pek çok ürünün tohumlarını bir araya getirdiklerini belirtti.

Çıtak, "Her yıl hiç göndermedik dediğimiz zaman 60-70 bin paket gönderiyoruz. Bir paketin içinde domates, biber, patlıcan ve kabak gibi yaklaşık 50-55 çeşit oluyor. Bir bahçeye ne lazımsa bütün çeşitleri göndermeye çalışıyoruz. Paket sayısında 70-80 bine ulaştığımız zamanlar da oldu. Paket olarak 1 milyona yakın dağıtmışızdır. Sürekli ürettiğimiz çeşitler de var, yeni gelen denediğimiz çeşitler de var. Lice, mavi, pembe maniye, kırım ve gökkuşağı gibi türlerde birçok çeşit domatesimiz var. Biberlerimizde, kabaklarımızda ve diğer ürünlerimizde de çeşitlerimiz var. Burada çok mutlu oluyorum. Sabah kalkınca bahçeye girdiğim zaman sanki böyle evlatlarımla konuşuyor gibi hissediyorum, severek çalışıyorum" ifadelerini kullandı.