Kent içi ulaşım altyapısını modernize etmek ve şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla yürütülen yatırım projesinde, yüksek tonajlı yapı elemanlarının sevkiyatı için özel lojistik önlemler devreye alındı.

Fabrikalarda üretilen ve standart nakliye yöntemleriyle taşınması mümkün olmayan bu dev beton yapılar, hidrolik sistemlere sahip çok akslı özel platform araçlarına yüklendi. Yük güvenliği kuralları gereği saatte ortalama 10 kilometre hızla ilerleyen nakliye konvoyu, şantiye alanına ulaşmak için toplam 52 kilometrelik bir güzergahı geride bırakıyor.

GÜZERGAH ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLER VE ALTYAPI ANLIK ANALİZ EDİLİYOR

Sevkiyat operasyonu boyunca güzergah üzerinde yer alan köprülerin statik dayanıklılığı, keskin virajlar ve kavşak bağlantı noktaları mühendislik ekipleri tarafından sismik ve mekanik sensörlerle anlık analiz ediliyor.

Ağır yüklerin geçişi esnasında oluşabilecek çökme ve kırılma risklerine karşı yol altyapısı sürekli denetim altında tutulurken, operasyonun yürütüldüğü kritik noktalarda şehir trafiği emniyet birimlerince geçici olarak durduruluyor. Bahse konu beton kirişler, metro hattında yer alacak istasyon binalarının ve yükseltilmiş (viyadük) ray sistemlerinin ana taşıyıcı kolon bileşenleri olarak görev yapacak.

ENTEGRE HATTIM TIMELINE PLANI 2027-2028 OLARAK SEÇİLDİ

Proje mühendisleri, bu özel yapı elemanlarının tercih edilmesi sayesinde hat üzerinde daha geniş açıklıkların güvenle geçildiğini ve sismik hareketlere karşı yüksek dayanıklılığa sahip bir ray altyapısı kurulduğunu bildirdi.

Entegrasyon takvimine göre 2027-2028 döneminde tamamlanarak tam kapasiteyle hizmete girmesi planlanan Reach-3A koridoru, Nagpur genelindeki mevcut metro ağının kapsama alanını genişletecek. Yatırım, kentsel ulaşım modellemesini optimize etmenin yanı sıra, yüksek tonajlı yapı elemanlarının şehir merkezine taşındığı karmaşık bir mühendislik ve lojistik operasyonu olarak uluslararası kayıtlara geçiyor.