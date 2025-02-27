Balkon bahçeciliği, yoğun şehir yaşamında taze ve organik sebzeler yetiştirmek için popüler bir çözüm olmaya devam ediyor. Mart ayına girmeye sayılı günler kalırken özellikle bu ay birçok sebze için tohum ekimi için ideal bir dönemdir. Özellikle roka, havuç, domates ve biber gibi sebzeler, saksılarda da rahatlıkla yetiştirilebilirken, mart ayında ekildiklerinde sağlıklı ürünler elde edilebilir. Aynı zamanda saksıda yetiştirilen bu ürünler hem tasarruf açısından hem tazelik açısından bir avantaj sunar.

İŞTE SAKSIDA YETİŞTİRİLEN SEBZELERİN DETAYLARI

Roka

Roka, serin iklimleri seven bir sebzedir ve mart ayında ekilebilir. Hızla büyüyen ve çok az bakım gerektiren roka, saksılarda da kolaylıkla yetiştirilebiliyor. Taze roka yaprakları yaklaşık 30-40 gün içinde hasat edilebilir. Rokayı ektikten sonra 2-3 hafta içinde küçük yapraklar alınabilir fakat tam olgunlaşma süresi yaklaşık 6 haftayı bulur.

Havuç

Havuç, mart ayında tohumları saksılara ekilebilir. Saksının derinliği havuçların uzunluğu için önemlidir ve yeterli derinlikte bir saksı tercih edilmelidir. Havuçlar ekildikten sonra yaklaşık 70-80 gün sonra hasat edilebilir. Saksıda yetiştirilen havuçlar daha küçük boyutlarda olabilir ancak tatları son derece lezzetli ve taze olur.

Domates

Domates, mart ayında tohumları ekilen ve iç mekanlarda büyütülebilen bir sebzelerden biridir. Domates, saksılarda oldukça verimli bir şekilde yetiştirilir ve doğrudan güneş ışığına ve sıcaklığa ihtiyaç duyar. Mart ayında ekilen domates tohumları, iç mekanlarda büyüdükten sonra yaz başında balkonunuza alınarak verimli bir şekilde hasat edilebilir. Domateslerin hasat dönemi yaklaşık olarak 3-4 ay sonra yani yaz ortasında başlar.

Biber

Biberler sıcak iklim sebzeleri olmasına rağmen mart ayında iç mekanlarda tohumları ekilebilir. Biber tohumları, ısıtıcı ve ışık desteği ile iç mekanlarda çimlenirken, sıcak havaların başlamasıyla balkon veya bahçeye taşınabilir. Biberler, tohum ekiminden yaklaşık 70-90 gün sonra hasat edilebilir. Aynı zamanda saksıda biber yetiştirmenin en önemli unsurlarından biri, bitkilerin yeterince ışık almasıdır.