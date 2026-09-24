Sırbistan’da köylerdeki gayrimenkul satışlarında farklı fiyat seçenekleri bulunuyor. Blic gazetesinin Euronews Serbia kaynaklı haberine göre, başkent Belgrad’da 50 metrekarelik ortalama bir dairenin fiyatı yaklaşık 180 bin euroya (10 milyon 26 bin TL) ulaşırken, aynı bütçeyle köylerde gölü bulunan bir etnografik kompleks satın alınabiliyor. Restoran, havuz ve konaklama birimlerinin yer aldığı büyük turistik tesislerde ise fiyatlar 1 milyon euroya yaklaşıyor.

KÖYLERDE FİYATLAR 10 BİN EURODAN BAŞLIYOR

Köylerdeki gayrimenkul fiyatları mülkün durumuna ve konumuna göre değişiyor. Tuna Nehri ve Golubac Kalesi yakınındaki Brnjica köyünde, yıkılma durumundaki bir ev ve 400 metrekarelik arazi 10 bin eurodan (yaklaşık 557 bin TL) satışa çıkarıldı. Voyvodina bölgesindeki köylerde yenilenmesi gereken evlerin fiyatları ise 20 bin eurodan (1 milyon 114 bin TL) başlıyor.

Turizme hazır köy çiftlikleri 120 bin ila 250 bin euro (6 milyon 684 bin TL-13 milyon 925 bin TL) arasında satılırken, havuzlu mülklerde fiyatlar 300 bin euronun (16 milyon 710 bin TL) üzerine çıkıyor. Şabac yakınlarındaki bir etnografik kompleks 700 bin euro, Turia köyündeki iki restoran ve havuz bulunan bir tesis 750 bin euro, Zlatibor bölgesindeki altı konaklama birimli bir han ise 950 bin euro fiyatla satışa sunuluyor.

GAYRİMENKULLERLE BİRLİKTE İŞLETMELER DE SATILIYOR

Köy turizmine yönelik bazı tesislerin satışında gayrimenkulle birlikte işletme de devrediliyor. Bu mülklerin satışa çıkarılma nedenleri arasında miras yoluyla mülk sahibi olan kişiler ile turizm sektörüne hobi amacıyla giren ancak işletme sürecini sürdüremeyen kişilerin bulunduğu belirtildi.

Sırbistan’da resmi olarak kayıtlı yaklaşık 1.600 kırsal turizm çiftliği bulunuyor.

TALEP TURİSTİK BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR

Köy gayrimenkullerine Avusturya, Almanya, İsviçre, Kanada ve Avustralya’da yaşayan Sırp diasporası ile 35-50 yaş arasındaki kentli çiftlerin ilgi gösterdiği aktarılıyor. Şehirlerde kısa dönemli kiralama yapan küçük yatırımcılar ve işletmelerini kırsala taşımak isteyen restoran sahipleri de alıcılar arasında yer alıyor.