Uzmanlara göre bölgede daha önce nadir görülen fare problemi, son yıllarda hızla büyüdü. Artan nüfus, şehirleşme ve uygun çevre koşulları, kemirgenlerin hızla çoğalmasına neden oldu.

Yerel kaynaklar, bazı mahallelerde durumun kısa sürede kontrolden çıktığını ve farelerin evlere girerek duvarları kemirdiğini, altyapıya zarar verdiğini belirtiyor.

MASRAF ARTIYOR, ÇÖZÜM BULUNAMIYOR

Ev sahipleri ve site yöneticileri, zararla mücadele için yüksek maliyetlere katlanıyor. Bazı durumlarda hasar o kadar büyük oluyor ki, evlerde ciddi tadilatlar yapılması gerekiyor.

Buna rağmen farelerin tamamen ortadan kaldırılamaması, sorunun ne kadar büyük boyutlara ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar, klasik yöntemlerin tek başına yeterli olmadığını ve daha kapsamlı çözümler gerektiğini vurguluyor.

YETKİLİLERE TEPKİ BÜYÜYOR

Bölge sakinleri ise yaşanan durum karşısında yetkililerin yetersiz kaldığını düşünüyor. Özellikle hızlı yayılımın önüne geçilememesi, halk arasında 'kendi başımızın çaresine bakıyoruz' algısını güçlendirmiş durumda.

Artan şikayetler, bazı bölgelerde yerel yönetimleri harekete geçirse de, sorunun tamamen kontrol altına alınması için daha geniş çaplı politikalar gerektiği ifade ediliyor.

GÜNLÜK HAYAT DOĞRUDAN ETKİLENİYOR

Fare istilası yalnızca bir rahatsızlık değil; aynı zamanda sağlık ve güvenlik riski olarak görülüyor. Gıda kaynaklarının kirlenmesi, yapıların zarar görmesi ve hastalık riski, bu sorunu daha da kritik hale getiriyor.

ABD’de giderek büyüyen bu problem, şehir yaşamında göz ardı edilen bir tehdidin ne kadar hızlı büyüyebileceğini açıkça ortaya koyuyor.