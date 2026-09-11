Rusya'nın Kuzey Kutup Dairesi ötesindeki Vorkuta kentinde konut fiyatları ve kiraları kışlık palto fiyatlarına kadar geriledi. Başlangıçta 250 bin kişilik bir nüfus için tasarlanan kentte, günümüzde yaklaşık 50 bin kişinin yaşamını sürdürmesi nedeniyle ortalama bir daire 100 dolara (yaklaşık 4 bin 860 TL) kiralanabiliyor ya da sembolik fiyatlara satın alınabiliyor.

Gayrimenkul fiyatlarındaki bu aşırı düşüşün arkasında bölgenin sert iklim koşulları ve ana geçim kaynağı olan kömür madenlerinin kapanması yatıyor. Kış aylarında sıcaklığın eksi 50 dereceye kadar düştüğü Vorkuta'da madencilik sektörünün gerilemesi, kentin kitlesel bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı. Yaşanan nüfus kaybı nedeniyle kent genelinde binlerce konut boş kalırken, tek bir sakini kalan binalarda dahi altyapı sistemlerinin çalışmaya devam etmesi yerel bütçeye büyük bir mali yük getiriyor.

Temelleri 1930'larda Sovyetler Birliği dönemindeki Gulag zorunlu çalışma kampları ve kömür madenciliği etrafında atılan Vorkuta, bir dönem yüksek maaşlar ve sosyal haklarla cazibe merkezi haline getirilmişti.

SSCB'nin dağılmasıyla birlikte sanayisini ve işlevini kaybeden kentte bugün sembolik rakamlara alıcı bekleyen daireler, geçmişteki endüstriyel yaşam biçiminin geride kalan izleri olarak varlığını sürdürüyor.