Ağır sanayinin, üretimin ve otomotiv sektörünün kalbi olarak bilinen ABD'nin Pas Kuşağı (Rust Belt) bölgesindeki dev kentler, tarihinin en büyük nüfus çöküşünü yaşıyor. Tesislerin kapanması ve iş imkanlarının tükenmesiyle birlikte yüz binlerce insanın terk ettiği şehirlerde evler yok pahasına alıcı bekliyor.

BİR ZAMANLARIN ZENGİN MAHALLELERİ BOŞALDI

Detroit (Michigan), Baltimore (Maryland), Gary (Indiana) ve St. Louis gibi tarihi sanayi kentleri, fabrikaların kepenk indirmesiyle birlikte hızlı bir gerileme dönemine girdi. Özellikle otomotiv devlerinin bölgeden çekilmesiyle iflas eden Detroit'te nüfus yarıdan fazla eridi. Şehrin sokaklarında binlerce müstakil ev, sahiplerinin terk etmesiyle başıboş ve bakımsız kaldı.

MAHALLELERİ KURTARMAK İÇİN '1 DOLARLIK' RADİKAL ADIM

Terk edilen binaların madde bağımlılarının yuvası haline gelmesi ve güvenlik riski oluşturması üzerine yerel yönetimler radikal hamleler kurguladı. Mahalleleri yeniden canlandırmak, suç oranını azaltmak ve kente yeniden vergi mükellefi çekebilmek amacıyla belediyeler zaman zaman "1 Dolar" gibi sembolik fiyatlarla konut satış programları dahi başlattı.

EVLER ÇOK UCUZA SATILMAYA BAŞLANDI

Günün sonunda bölgedeki gayrimenkul piyasasında halen 5.000 ila 10.000 Dolar (246 bin 956 TL- 493 bin 919 TL) arasında değişen fiyatlara müstakil evler bulmak mümkün. Ancak uzmanlar çok ucuza satılan evlerin çatı, tesisat ve altyapı yenileme maliyetlerine dikkat çekti. Uzmanalar çoğu zaman evin satış bedelini neredeyse 2 katına ulaştığını belirtti.