yana'da toplu taşıma araçlarında kurallara uymayan yolculara 50 euro para (yaklaşık 2800 TL) cezası uygulanacak. Otobüs, tramvay ve metroda yüksek sesle video izleyen, telefonundan hoparlörle müzik dinleyen veya yemek yiyen yolcular, uyarıya rağmen davranışlarını sürdürürse ceza ödemek zorunda kalacak.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplu taşıma kuralları sıkılaştırılıyor. Yeni uygulamayla birlikte otobüs, tramvay ve metroda diğer yolcuları rahatsız eden davranışlara karşı daha katı önlemler alınacak.

Hoparlörle müzik dinlemek, kulaklık kullanmadan video izlemek ve toplu taşıma araçlarında yemek yemek yasak kapsamına alınacak. Kuralları ihlal eden yolcular önce uyarılacak. Uyarıyı dikkate almayanlara ise 50 euro para (yaklaşık 2800 TL) cezası kesilecek.

ÖNCE UYARI YAPILACAK

Viyana'da bu davranışlar daha önce de yasak olmasına rağmen ihlallerde çoğunlukla sözlü uyarıyla yetiniliyordu. Yeni uygulamayla birlikte denetimlerin sıkılaştırılması ve para cezalarının daha etkin uygulanması hedefleniyor.

Belediye meclis üyesi Ulli Sima, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Cezaları artık daha da sıkılaştıracağız" dedi. Sima, yolcuların önce uyarılacağını, kurallara uymamakta ısrar edenlere ise para cezası uygulanacağını belirtti.

YOLCULARIN RAHATSIZ OLDUĞU DAVRANIŞLAR HEDEFTE

Viyana'nın toplu taşıma işletmesi Wiener Linien de kurallara ilişkin farkındalık kampanyası başlattı. Kampanyayla yolcuların ortak kullanım alanlarında birbirlerine saygı göstermesi amaçlanıyor.

Wiener Linien Başkanı Alexandra Reinagl, yolcuların toplu taşımada saygılı bir ortam istediğini belirterek kuralların önemine dikkat çekti.

Kampanya kapsamında yalnızca yüksek sesle müzik dinlemek ve yemek yemek değil, telefonla yüksek sesle konuşmak, alkol tüketmek ve dilencilik yapmak gibi davranışlara da dikkat çekilecek. Ayrıca köpeklerin toplu taşımada ağızlık ve tasma olmadan taşınmasının yasak olduğu hatırlatılacak.