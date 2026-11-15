Ülkenin Incheon kentindeki Songdo bölgesinde görüntülenen rakun köpekleri, uyuz hastalığı nedeniyle neredeyse tanınmaz hale geldi. Normalde kalın ve yoğun kürkleriyle bilinen hayvanların büyük ölçüde tüysüz kalması dikkat çekerken, okul çevrelerinde görülmeleri üzerine öğrencilerin hayvanlara yaklaşmaması istendi.

OKULLARDA AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİNE UYARI

Rakun köpeklerinin okul çevrelerinde görülmesinin ardından öğrencilerin hayvanlara yaklaşmaması gerektiği bildirildi. Bölgedeki bir okulda açık hava etkinliklerinin sınırlandırılması yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı.

Yetkililer, özellikle çocukların hasta görünen yabani hayvanlarla temas etmemesi gerektiğini vurguladı. Hayvanların beslenmemesi ve görüldüklerinde güvenli mesafenin korunması istendi.

TÜYLERİNİ KAYBETMELERİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlara göre hayvanların bu görünüme kavuşmasının nedeni, deride ciddi tahrişe ve tüy dökülmesine yol açabilen uyuz hastalığı. Mikroskobik akarların neden olduğu hastalık, yabani hayvanlarda yoğun kaşıntı, deri kalınlaşması ve geniş bölgelerde tüy kaybına neden olabiliyor.

Rakun köpekleri normalde insanlardan uzak durmayı tercih etse de şehirleşmenin etkisiyle yerleşim alanlarında da görülebiliyor. Uzmanlar, hasta hayvanların insanlar ve evcil hayvanlarla temasının önlenmesi gerektiğini belirterek şüpheli durumların ilgili birimlere bildirilmesini öneriyor.

Yetkililerin paylaştığı verilere göre, Incheon'un Songdo bölgesinde yılbaşından 12 Kasım'a kadar yabani hayvanların yakalanması ve kurtarılmasıyla ilgili 89 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 38'i uyuz vakalarıyla bağlantılıydı. Geçen yılın tamamında 49 olan başvuru sayısı böylece yaklaşık yüzde 82 arttı.

Bölgede yeşil alanların ve su kanallarının fazla olması, hayvanların beslenebileceği noktaların bulunması ve doğal avcılarının azlığı, rakun köpeklerinin sayısındaki artışın olası nedenleri arasında gösteriliyor. Soğuyan havayla birlikte hayvanların güneşli alanlara çıkması da insanlar tarafından daha sık görülmelerine yol açıyor.