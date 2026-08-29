Dünyanın en yoğun nüfuslu metropollerinden Cakarta’da arazi krizine bulunan radikal çözüm görenleri hayrete düşürüyor. Şehrin tam merkezindeki devasa bir AVM ve otopark kompleksinin çatısına kurulan Cosmo Park, zemin seviyesinden 10 kat yukarıda adeta izole bir dünya sunuyor.

ÇATIYA 78 ADET VİLLA YAPILDI

Yaklaşık 1,2 hektarlık çatı alanına inşa edilen bu sıra dışı projede 78 adet iki katlı villa yer alıyor. İlk bakışta bilgisayar efekti zannedilen ancak tamamen gerçek olan yerleşim alanında yüzme havuzu, tenis kortu, özel market ve çamaşırhane gibi tüm sosyal imkanlar bulunuyor. Asfalt kaplı yolları, müstakil bahçeleri ve çocukların güvenle bisiklet sürdüğü yürüyüş parkurlarıyla sıradan bir banliyö mahallesinden hiçbir farkı olmayan alanın çevresi, düşme riskine karşı yüksek metal çitlerle korunuyor ve içeriye girişler özel izinle sağlanıyor.

ARABAYLA DOĞRUDAN DAİRENİN KAPISINA ÇIKILIYOR

Projenin en şaşırtıcı yanı ise ulaşım kolaylığı. Mahalle sakinleri, AVM'nin özel araç rampalarını kullanarak otomobilleriyle doğrudan 10. kattaki evlerinin kapısının önüne kadar çıkabiliyor ve araçlarını kendi özel alanlarına park edebiliyor. Çatıya ulaşıldığında ise şehir trafiğinden ve gürültüden tamamen uzak bir atmosfer kullanıcıları karşılıyor.

AVM ÇATILARINDA KONUT PROJELERİ

İlk kez 2009 yılında tamamlanan ancak havadan çekilen fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla küresel bir fenomene dönüşen Cosmo Park, bölge halkı için sadece lüks bir yaşam alanı değil. Cakarta'da sıkça yaşanan yıkıcı sel felaketlerinden korunmak isteyen varlıklı aileler, yüksek konumu ve sunduğu geniş alanlar nedeniyle alışveriş merkezinin çatısındaki bu gizli mahalleyi tercih ediyor. Şehirde AVM çatılarına kurulan konut projelerinin önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşması bekleniyor.