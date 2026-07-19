Çin'in Guiyang kentinde arsa ve arazi yetersizliğine karşı geliştirilen sıra dışı bir mimari çözüm, dünya genelinde büyük şaşkınlık yaratıyor. Kent merkezindeki nüfus yoğunluğunu yönetmek ve dar gelirli vatandaşlara barınma imkânı sunmak isteyen yerel yetkililer, 1997 yılında inşası tamamlanan Shuikousi Köprüsü'nün (Shuikousi Viyadüğü) altındaki atıl alanları devasa apartman komplekslerine dönüştürdü.

Kentin dış mahallelere doğru kontrolsüzce büyümesini engellemek amacıyla hayata geçirilen bu proje kapsamında, viyadüğün hemen altına ve tam ortasına ondan fazla çok katlı bina inşa edildi.

Kelimenin tam anlamıyla başlarının hemen üzerindeki dev köprü gövdesinden geçen araçlarla yaşamak zorunda kalan binlerce mahalle sakini, günün her saati dinmek bilmeyen trafik gürültüsü, yoğun toz ve şiddetli sarsıntılara göğüs geriyor.

BÜYÜK KAMYONLARIN KÖPRÜYÜ KULLANMASI YASAKLANDI

İlginç bir şekilde apartman sakinlerinin bu durumdan şikayetçi olmadığı, şehir merkezine doğrudan erişim sağlayan dikey konumun ve son derece uygun fiyatlı sosyal konut kiralarının bu çileyi gölgede bıraktığı belirtiliyor. Zamanla mahalledeki yaşam kalitesini artırmak isteyen yerel yönetim, ağır vasıtaların ve büyük yarı römork kamyonların bu köprüyü kullanmasını yasaklayarak binalardaki sarsıntı ve gürültü oranını ciddi ölçüde düşürmeyi başardı.

Bugün itibarıyla 4 milyondan fazla insanın yaşadığı ve boş arazinin neredeyse hiç kalmadığı Guiyang'da bu bölge, kentsel dönüşüm ve nüfus planlamasında sınırları zorlayan yenilikçi bir yöntem olarak kabul ediliyor.

Toz sorununa kesin bir çözüm bulunamamasına rağmen ucuz yaşam maliyetiyle cazibesini koruyan Shuikousi Köprüsü altındaki bu gizemli mahalle, Çin'in şehir planlamasındaki ezber bozan ve cesur adımlarının en somut örneği olarak öne çıkıyor.