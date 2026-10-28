Uygulama, özellikle sıcaklıkların yükseldiği ve yağışların azaldığı dönemlerde ağaçların su ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Vatandaşlar, dijital bir harita üzerinden çevrelerindeki ağaçları inceleyerek bakımına destek olmak istediklerini seçebiliyor.

AĞAÇLAR HARİTA ÜZERİNDEN SAHİPLENİYOR

Berlin'de geliştirilen Gieß den Kiez adlı dijital platform, kentteki sokak ağaçlarını harita üzerinde gösteriyor. Kullanıcılar ağaçların türü, yaşı ve son sulama bilgileri gibi ayrıntılara ulaşabiliyor.

Gönüllüler, seçtikleri ağaçları düzenli olarak sulayabiliyor ve verdikleri su miktarını sisteme kaydedebiliyor. Böylece aynı ağacın gereksiz yere tekrar sulanmasının önüne geçilmesi ve yardıma ihtiyaç duyan diğer ağaçların belirlenmesi hedefleniyor.

960 BİNDEN FAZLA AĞAÇ HARİTADA

Platformun son 2026 verilerine göre haritada 960 binden fazla ağaç bulunuyor. Yağış verileri de sisteme eklenerek hangi ağaçların suya daha fazla ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor. Böylece gönüllüler, sulama çalışmalarını ihtiyaç duyulan noktalara yönlendirebiliyor.

2020 yılından beri kullanılan sistem, belediye ekiplerinin çalışmalarını destekliyor. Özellikle genç ağaçların sıcak ve kurak dönemlerde düzenli sulanması önem taşıyor. Açık kaynak kodlu uygulama, başka şehirlerin de benzer sistemler kurmasına olanak sağlıyor.