Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin akın ettiği, dar sokaklarında adım atanların kendisini adeta masalda hissettiği o kent yeniden sosyal medyada gündem oldu. Kuzey Afrika’nın mistik coğrafyasında, Rif Dağları’nın eteklerine kurulan Şafşavan (Chefchaouen) kenti, tepeden tırnağa maviye bürünmüş mimarisiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Ancak bu masalsı görüntünün ardında yerel halka yapılan ‘Bütün evleri maviye boyayın’ çağrısı yatıyor.

TÜM ŞEHRİ MAVİYE BOYADILAR

Tarihi 1471 yılına kadar uzanan ve ilk olarak bir kale yerleşimi şeklinde kurulan Şafşavan’da, ilerleyen yüzyıllarda Endülüs’ten kaçan Müslüman ve Yahudi toplulukları yaşıyordu. Mavi rengin gökyüzünü, huzuru ve kutsallığı simgelediğine inanan halk, topluluk liderlerinin çağrısı üzerine tüm şehri maviye boyadı.

Kentin, 20. yüzyılda bölgeye yerleşen topluluklarca manevi gerekçelerle mi yoksa sivrisinek ve haşereleri uzak tutmak amacıyla mı maviye boyandığı konusunda farklı iddialar bulunuyor.

HER YIL DÜZENLİ OLARAK YENİDEN BOYANIYOR

Mavi rengin sunduğu görsel şölen ve ferahlık hissi, zamanla Şafşavan’ı gezginlerin ve fotoğraf meraklılarının bir numaralı adresi oldu. Bugün kentin kimliğini ve turizm potansiyelini korumak adına yerel yönetim ve halk, evleri belirli aralıklarla maviye boyama geleneğini devam ettiriyor. Tek bir kararla rengi ve kaderi değişen masal kent, gizemini koruyan sokaklarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.