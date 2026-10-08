Atlas Okyanusu'nda bulunan Bermuda, beyaz çatılı evleriyle dikkat çekiyor. Yerleşim alanlarında yaygın olarak kullanılan basamaklı çatı sistemi, yağmur sularının toplanmasını ve depolanmasını sağlıyor. Bölgedeki su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle çatılar, konutların su ihtiyacını karşılayan önemli bir altyapı unsuru olarak kullanılıyor.

EVLERİN ÇATILARI NEDEN BEYAZA BOYANIYOR?

Bermuda'daki geleneksel çatılar, yağmur suyunun toplanmasına uygun basamaklı yüzeylerden oluşuyor. Beyaz renkli çatı kaplaması, güneş ışınlarının yansıtılmasına yardımcı olurken çatının korunmasına da katkı sağlıyor. Yağmur yağdığında çatı yüzeyinde biriken su, basamaklar boyunca ilerleyerek toplama kanallarına ulaşıyor. Buradan borular aracılığıyla depolara aktarılan su, evlerin günlük ihtiyaçlarında kullanılabiliyor.

YAĞMUR SUYU EVLERİN DEPOLARINDA BİRİKTİRİLİYOR

Bermuda'da kullanılan çatı sisteminin temel amacı, yağışlardan mümkün olduğunca fazla yararlanmak. Çatıların özel eğimi ve basamaklı yapısı, yağmur suyunun belirli noktalarda toplanmasını sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Toplanan su, evlerin depolarına yönlendirilerek ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere saklanıyor. Böylece konutların su temininde yağmurdan doğrudan yararlanılabiliyor.

BEYAZ ÇATILAR BÖLGENİN MİMARİ ÖZELLİĞİ HALİNE GELDİ

Yağmur suyu toplama amacıyla geliştirilen beyaz çatılar, zamanla Bermuda'nın en belirgin mimari özelliklerinden biri haline geldi. Bölgedeki konutların büyük bölümünde benzer çatı yapılarının kullanılması, yerleşim alanlarında ortak bir görünüm oluşturdu. Ancak bu uygulamanın temelinde estetik tercihlerden çok yağmur suyunu değerlendirme ihtiyacı bulunuyor.

ÇATI SİSTEMİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Bermuda'da içme suyu kaynaklarının sınırlı olması, yağmur suyunun toplanmasını önemli hale getiriyor. Bu nedenle evlerin çatıları yalnızca binaları yağıştan koruyan bir yapı olarak değil, aynı zamanda su toplama sisteminin bir parçası olarak tasarlanıyor. Beyaz ve basamaklı çatılar sayesinde yağmur suyu depolanarak konutların su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanıyor.