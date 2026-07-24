Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara'nın batı aksında hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet edecek Sincan OSB-Yenikent-Kazan Soda Demir Yolu Projesi'nde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Projeyle Başkentray'ın mevcut 36 kilometrelik hattı Yenikent'e uzatılırken, bölgedeki sanayi üretim merkezleri de ulusal demir yolu ağına entegre ediliyor.

PROJENİN TEKNİK DETAYLARI VE İLERLEME DURUMU NEDİR?

Yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda; elektrikli, sinyalli ve çift hatlı olarak inşa edilen projede fiziki ilerleme oranı yüzde 96,9'a ulaştı. Saatte 120 kilometre hıza uygun olarak tasarlanan hat kapsamında 5 köprü, 11 aç-kapa tünel, 14 menfez, 6 alt geçit ve 1 üst geçit imalatı tamamlandı. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının yıl içerisinde tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

BÖLGEDEKİ ULAŞIMA ETKİSİ NE OLACAK?

Proje kapsamında OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 olmak üzere üç yeni yolcu istasyonu inşa ediliyor. Başkentray hattının 12 kilometre uzatılarak Yenikent'e ulaştırılması sayesinde bölgede yaşayan 600 bini aşkın nüfusun raylı sisteme erişimi sağlanacak. Böylece Ankara'nın batı koridorundaki toplu taşıma kapasitesi artırılacak.

SANAYİ VE LOJİSTİK ALANINDA HANGİ YENİLİKLER SAĞLANACAK?

Hat üzerinde OSB Yük Merkezi ve Kazan Soda Yük Merkezi adıyla iki ayrı lojistik nokta kuruluyor. Yenikent'ten Kazan Soda Tesisleri'ne bağlanan 4 bin 17 metrelik iltisak hattı ile yılda 4,4 milyon ton yükün demir yoluyla taşınması planlanıyor. Sanayi üretiminin doğrudan limanlara ve ulusal ağa bağlanmasıyla kara yolu trafik yükü ile karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor.