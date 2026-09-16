Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Hasan Yıldız, çocuk yaşta öğrendiği mobilyacılık mesleğini sürdürmek yerine tarıma yöneldi. Ailesine ait atıl arazilerde üretime başlayan Yıldız, bugün 20 dönümlük alanda sebze ve meyve yetiştirerek ailesinin geçimini sağlıyor.

MOBİLYACILIKTAN ÇİFTÇİLİĞE UZANAN HİKAYE

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Hasan Yıldız, mobilyacılık mesleğini babasından öğrendi. Lise eğitimini de mobilya bölümünde tamamlayan Yıldız, mezuniyetinin ardından babasının iş yerinde çalışmak yerine genç yaşlardan itibaren ilgi duyduğu tarıma yönelmeye karar verdi.

Ailesine ait kullanılmayan arazileri değerlendirmek isteyen Yıldız, sebze ve meyve yetiştiriciliğine başladı. Yaklaşık iki yıl üretim yaptıktan sonra vatani görevini tamamlayan çiftçi, dönüşünün ardından çalışmalarını sürdürdü. Zaman içinde deneyim kazanan Yıldız, bazı ürünler için devlet desteklerinden de yararlandı.

20 DÖNÜMDE ÜRETİM YAPIYOR

Yaklaşık 25 yıldır profesyonel olarak çiftçilik yapan Hasan Yıldız, bugün 6,5 dönümü kapalı olmak üzere toplam 20 dönümlük alanda üretim gerçekleştiriyor.

Açık arazilerinde karpuz, patlıcan ve kavun yetiştiren Yıldız, kurduğu 15 serada ise domates, salatalık, biber, karnabahar, brokoli ve mor lahana gibi ürünler yetiştiriyor. Hasat ettiği ürünleri iç piyasaya sunan çiftçi, gelen talepler doğrultusunda çevre illere de gönderim yapıyor.

BU YIL TONLARCA ÜRÜN HASAT EDECEK

Üretimden elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlayan Yıldız, bu yıl 60 ton domates, 40 ton patlıcan ve 50 ton karpuz hasadı bekliyor.

Yıldız, baba mesleğini sürdürmek yerine tarımı tercih ederek kendisine yeni bir gelir kapısı oluşturduğunu belirtti. Yıldız, "Ata yerlerini değerlendirmek amacıyla kendimize gelir kapısı oluşturarak sektörümüzü değiştirdik. Şu anda 6,5 dönüm kapalı alanımız var. Yazlık ve kışlık sebzeler üretiyoruz" dedi.

“TOPRAĞA ÇOCUK GİBİ BAKIYORSUN”

Her mesleğin kendine özgü zorlukları olduğunu ifade eden Yıldız, alın teriyle kazanmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Pazarlama konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını belirten çiftçi, buna rağmen üretimden vazgeçmediklerini dile getirdi.

Ülke ekonomisine katkı sağlamanın önemine değinen Yıldız, üretim yapmayı sürdürmek için çaba gösterdiklerini aktardı.

Toprağın verimliliğine dikkat çeken Yıldız, tarımla kurduğu bağı şu sözlerle anlattı: "Böyle başka bir sektör yok. Daha küçüklüğünden itibaren bunu yetiştiriyorsun. Ürünlere aynı çocuk gibi bakıyorsun. Çocuğun 40'ı çıkana kadar nasıl bekleniyorsa bu da öyle bekleniyor. Bu bir hastalık, bırakılmıyor. Başladığınız an ihtiyaçları da bitmiyor. Pek çok şey istiyor."

Yıldız, tarım sayesinde çocuklarını büyütüp okuttuğunu ve ailesinin geçimini sağladığını belirterek toprağa büyük bir özenle baktığını ifade etti.