

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta trafikte dikkat çeken ilk ayrıntılardan biri, beyaz ve gümüş renkli otomobillerin neredeyse tamamen hakim olması. Kentte koyu renkli araçlara rastlamak ise oldukça zor. Aşkabat'ta beyaz, gümüş ve diğer açık renkli otomobiller yıllardır baskın durumda bulunuyor. Koyu renkli araçların ise uygulanan çeşitli kısıtlamalar nedeniyle trafikte neredeyse hiç görülmediği belirtiliyor.

KOYU RENKLİ ARAÇLARA KISITLAMA GETİRİLDİ

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, 2015 yılında siyah, koyu mavi ve kırmızı renkli araçların ithalatına kısıtlama getirildi. 2018'den itibaren ise Aşkabat'ta siyah ve diğer koyu renkli araçların trafikten men edildiğine ilişkin haberler yayımlandı.

2018 yılında yayımlanan haberlerde, siyah renkli otomobillerin toplatıldığı ve araç sahiplerinden otomobillerini beyaz ya da gümüş renge boyatmalarının istendiği öne sürüldü.

RESMİ YASA BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bugüne kadar ülke genelinde tüm araçların beyaz olmasını zorunlu kılan resmi ve açık bir yasal düzenleme doğrulanmış değil. Buna karşın Aşkabat'ta beyaz ve açık renkli otomobillerin belirgin şekilde hakim olduğu görülüyor.

NEDEN BEYAZ ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR?

Aşkabat'ta beyaz ve açık renkli araçların yaygınlaşmasının arkasındaki nedenlere ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış net bir açıklama bulunmuyor. Ancak uluslararası basında yer alan haberlerde, uygulamanın başkentin beyaz mermer kaplı mimarisiyle uyumlu bir kent estetiği oluşturma amacı taşıdığı belirtiliyor.