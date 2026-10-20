1954 yılında ABD'nin Seattle kentinde sokakta yürüyen binlerce kadının ten rengi çorapları aniden erimeye ve delinmeye başladı. Açıklanamayan bu vaka kent genelinde büyük bir panik dalgasına yol açarak halkın kimyasal sızıntı endişesiyle sokakları terk etmesine neden oldu.

Açıklanamayan erime vakaları sonrası kent genelinde radyasyon ve asit yağmuru paniği başlarken, yürütülen resmi inceleme olayın ardındaki bilimsel nedeni ortaya çıkardı.

ŞEHİRDE GİZLİ BİR RADYASYON SIZINTISI MI YAŞANDI?

Çoraplarının delindiğini ve eridiğini fark eden binlerce kişinin emniyet birimlerine akın etmesiyle birlikte kent genelinde güvenlik alarmı verildi. Olayın kısa sürede yayılmasıyla birlikte halk arasında gizli bir asit yağmuru başladığı veya havaya ölümcül bir radyasyon sızıntısının karıştığı şüphesi hızla yayıldı.

Can güvenliğinden endişe eden kent sakinleri sokağa çıkmayı reddederek evlerine kapanırken, güvenlik güçleri ve adli birimler erimelerin kaynağını tespit etmek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.

GİZEMLİ ERİMENİN ARKASINDAKİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Laboratuvarlarda toplanan kumaş numuneleri üzerinde yapılan ayrıntılı analizler, paniğin arkasında zehirli bir gaz veya biyolojik bir tehdit bulunmadığını kanıtladı. Detaylı adli incelemeler, tahribatın atmosferik şartlar ile sanayi emisyonlarının birleşmesinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Kentte faaliyet gösteren kömür santrallerinin bacalarından salınan mikroskobik kor kurumlarının havadaki yüksek nemle tepkimeye girdiği belirlendi. Havada asılı kalan bu sıcak ve asidik partiküllerin doğrudan naylon liflerine yapışması sonucu kumaşta kimyasal çözünme meydana geldiği ve kıyafetlerin bu sebeple sokak ortasında hızla delindiği kesinleşti.