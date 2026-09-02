Eski ve tarihi bir ev satın almak her zaman tatlı bir heyecanla birlikte bazı sürprizleri de beraberinde getirir, ancak Aidan ve Catherine McGowan çiftinin tadilat sırasında keşfettiği şey, tüm beklentilerini aşarak tam anlamıyla bir kabusa dönüştü.

Basit bir halı sökme işi olarak başlayan süreç, genç çiftin ev yenileme planlarını baştan aşağı değiştirdi.

"BURASI NEDEN BÖYLE KOKUYOR?"

Her şey, çiftin odadaki eski halıyı kaldırmaya karar vermesiyle başladı.

Yaşadıkları anları sosyal medyada paylaşmak için kayda giren çift, videonun başında takipçilerine basit bir soru yöneltti: "Burada neden bu kadar garip bir koku var?"

Yanıtı bulmaları ise sadece birkaç dakika sürdü. Aidan halının ucunu kaldırır kaldırmaz, zeminin altında gizlenen devasa kahverengi ve sarı lekeler gün yüzüne çıktı. Halı tamamen söküldükçe, altındaki tüm tabanın dehşet verici izlerle kaplı olduğu anlaşıldı.

Durumu tiye almaya çalışan çift, video açıklamasına "Sanırım eski sahiplerinin bir köpeği vardı" notunu düştü, ancak durum göründüğünden çok daha ciddiydi. Catherine, daha sonra Newsweek'e yaptığı açıklamada yaşadıkları dehşeti şu sözlerle anlattı: "Halıyı kaldırdığımızda gözlerimize inanamadık, tamamen dehşete düşmüştük. Evin diğer odalarında da benzer izler bulduk ama oturma odası tam bir felaketti.

"BASİT BİR TADİLAT DEĞİL, BÜYÜK BİR YIKIM"

Aidan, atılan her adımda yeni bir krizle karşılaştıkları için evi artık "babaanne problemi" olarak adlandırdıklarını söylüyor.

İlk başta sadece yeni bir zemin döşemeyi planlayan çift, şimdi neredeyse evi yeniden inşa etmek zorunda. Kokudan ve lekelerden tamamen kurtulmak için tüm alt döşemeyi sökecekler, duvarların alt kısmını 90 santimetre yüksekliğe kadar kırıp yeni alçıpanlarla kaplayacaklar ve ancak ondan sonra ahşap zemin döşeyebilecekler.

Genç çiftin tiksinti uyandıran bu videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Takipçilerinden biri, "İşte bu yüzden halılardan nefret ediyorum. Altında ne kadar çok kir saklayabildiğine inanamazsınız" yorumunu yaparken, birçok kullanıcı da çifte çalışırken mutlaka maske ve koruyucu eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

HER ŞEYE RAĞMEN HAYALLERİNDEN VAZGEÇMİYOR"

Karşılaştıkları bu büyük hayal kırıklığına rağmen Aidan ve Catherine, 120 yıllık tarihi evlerinden vazgeçmemekte kararlı. Daha önce hiçbir tadilat deneyimleri olmamasına rağmen, maliyeti düşürmek ve evlerini tanımak için işin büyük kısmını kendi elleriyle yapıyorlar.

Catherine, "Hiç deneyimimiz yok, her şeyi yaşayarak öğreniyoruz" diyerek süreci özetliyor.

Duvarların arkasından ve zeminlerin altından çıkan her yeni sürprizi de düzenli olarak takipçileriyle paylaşıyorlar.Üstelik çiftin tek hedefi evi yaşanabilir kılmak da değil.

Arazide bulunan eski bir ahırı da tamamen yenileyerek kırsal yaşam hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar. En büyük arzuları ise bir gün bu çiftlikte tavuklar, domuzlar ve kendi inekleriyle birlikte tamamen doğal bir köy hayatı sürmek.