ŞEHİRDEN UZAKLAŞTI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
İstanbul'un yoğun temposunu geride bırakarak pandemi döneminde Bodrum'a yerleşen Sertab Erener, doğayla iç içe sürdürdüğü yaşamına ilişkin yeni paylaşımlar yaptı.
''BENİM BODRUMUM''
2016 yılında evlendiği müzisyen Emre Kula ile yazın tadını çıkaran sanatçı, Orak Adası'ndaki tekne turundan karelerini "Benim Bodrum'um" notuyla takipçileriyle buluşturdu.
ORAK ADASI'NDA DENİZ KEYFİ
Sertab Erener ile Emre Kula, Bodrum'un gözde rotalarından Orak Adası'nda tekne turuna çıktı. Denizin ve doğanın tadını çıkaran çift, mavi yolculuktan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
ARKADAŞLARIYLA DOĞANIN TADINI ÇIKARDI
Tekne tatilinde yakın dostlarıyla bir araya gelen Erener, özenle hazırlanan sofralardan doğayla iç içe anlardan da kesitler paylaştı.
Günün Trend Haberleri
Doğayla iç içe geçen tatilinde denize giren ve sakin koylarda vakit geçiren sanatçı, Bodrum'daki yaşamından samimi anlara yer verdi.
BODRUM'DAKİ YAŞAMINI BENİMSEDİ
Pandemiyle birlikte şehir hayatını geride bırakan Sertab Erener, Bodrum'da bahçeli evinde sürdürdüğü yaşamıyla sık sık gündeme geliyor. Yüzme, spor ve doğayla iç içe geçen günlük rutinlerini paylaşan sanatçı, sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle de biliniyor.
Erener, kedileri ve köpekleriyle geçirdiği anları da zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.
EŞİ EMRE KULA İLE SAKİN YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR
2016 yılında Seferihisar'da aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlenen Sertab Erener ile Emre Kula, evliliklerini gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ediyor.
Çift, özellikle Bodrum'daki yaşamlarında doğa ve deniz temalı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Erener, evliliklerinin 10. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda da eşiyle kurduğu hayatı duygusal sözlerle anlatmıştı.
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