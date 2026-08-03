2014 yılında hizmete giren İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, iki şehir arasındaki ulaşım alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdi. Demiryolunun hız ve konfor avantajı nedeniyle otobüs seferlerine olan talep her geçen yıl azalırken, otobüs firmaları rekabette öne çıkabilmek için yeni uygulamaları devreye almaya hazırlanıyor.

EKSPRES SEFER MODELİ GENİŞLETİLİYOR

Geçtiğimiz yıl İstanbul-İzmir hattında uygulanmaya başlanan ekspres otobüs seferleri, yolculuk süresini kısaltması nedeniyle yolculardan olumlu geri dönüş aldı. Bunun üzerine bazı otobüs firmaları, aynı sistemi İstanbul-Ankara güzergahında da hayata geçirme kararı aldı.

ARA DURAKLAR ATLANACAK

Kasım ayından itibaren başlaması planlanan uygulamayla birlikte ekspres olarak düzenlenecek seferlerde otobüsler ara duraklarda yolcu indirip bindirmeyecek. Mevcut sistemde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi noktalarda duran otobüsler, yeni modelde bu durakları pas geçerek iki şehir arasında doğrudan ulaşım sağlayacak.

SEFERLER İKİ FARKLI KATEGORİYE AYRILACAK

Yeni uygulama kapsamında İstanbul-Ankara hattındaki seferler "normal" ve "ekspres" olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrılacak. Planlamaya göre mevcut kontenjanın yaklaşık yarısı ekspres seferlere tahsis edilecek. Böylece yolcular, ihtiyaçlarına göre duraklı veya kesintisiz yolculuk seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

İLK ETAPTA SINIRLI SAYIDA FİRMA UYGULAYACAK

Ekspres otobüs sistemi ilk aşamada yalnızca belirli otobüs firmaları tarafından uygulanacak. Uygulamanın yolculardan beklenen ilgiyi görmesi halinde, ilerleyen dönemde daha fazla firmanın sisteme dahil olması bekleniyor. Böylece İstanbul ile Ankara arasında daha kısa sürede ulaşım sağlanması hedefleniyor.