Yaklaşan 2026-2027 kış sezonu öncesinde Ukrayna genelinde devasa bir panik dalgası yayılıyor. İnternette ve Telegram kanallarında hızla yayılan haberlerde vatandaşlara Kiev, Harkiv ve Odessa gibi metropolleri terk etmeleri, kırsal bölgelere kaçmaları, yiyecek, su ve yakacak odun stoklamaları tavsiye ediliyor. Hatta kentin kapatılacağı veya karantina uygulanacağı yönünde çeşitli spekülasyonlar yapılıyor.

ŞEHİRLERİ ACİL TERK EDİN ÇAĞRISI YAPILDI

Kamuoyunda tanınan isimlerin açıklamaları ise bu endişeyi daha da körüklüyor. Ukrayna'da görev yapmış eski Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Kiev sakinlerinin yakında sürekli bir bombardıman ve hava alarmı rejiminde yaşamak zorunda kalabileceğini belirterek imkanı olanların başkentten ayrılmasını önerdi. Eski bankacı ve asker Andriy Onistrat da Rusya’nın termik santralleri hedef alacağını iddia ederek vatandaşların jeneratör, invertör ve güneş paneli temin etmesi gerektiğini, aksi halde karanlık ve soğuk bir kışın kaçınılmaz olduğunu savundu.

ENERJİ UZMANLARI MANİPÜLASYONA KARŞI UYARDI

Korku senaryolarının ardından gözlerin çevrildiği uzmanlar ise durumun sanıldığı gibi bir "dünyanın sonu" olmadığını vurguluyor. Strateji XXI Merkezi Başkanı ve enerji güvenliği uzmanı Mykhailo Honchar, yaşanan bilgi kirliliğinin iki temel sebebi olduğunu belirtiyor. Bunlardan birincisi düşmanın savaş taktiği olarak bilinçli şekilde panik yaratmak istemesi, ikincisi ise kendilerine dikkat çekmeye çalışan eski yetkililerin ve abartı düşkünlerinin varlığıdır. Honchar, Rusya'nın enerji altyapılarını hedef almasının yeni olmadığını, benzer süreçlerin 2022'den bu yana her kış yaşandığını hatırlatarak halkı manipülasyonlara karşı uyarıyor.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Resmi makamlar da iddialara sert yanıt verdi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, kentlerin kapatılacağı yönündeki haberleri yalanlayarak bu tür beyanların ülkenin enerji hazırlık süreçleriyle hiçbir ilgisi bulunmayan kişilerin kişisel kurgularından ibaret olduğunu ifade etti ve halkı resmi kaynaklar dışındaki spekülasyonlara itibar etmemeye çağırdı.