Rus insansız hava araçları ve füzeleri Salı sabahı Ukrayna genelinde şiddetli saldırılar başlattı. Özellikle başkent Kiev'i hedef alan saldırılardan sivil halk metro tünellerine kaçarak kurtulmaya çalıştı.

Günlerdir yapılan büyük saldırı uyarısının ardından gelen bombardıman sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi ve yaklaşık 100 kişi yaralandı. Özellikle Kiev'de büyük yıkım yaşandı.

Ukrayna İHA'larının stratejik Rus varlıklarını hedef almasından sonra Rusya, savaşın en büyük saldırılarından birini gerçekleşterdi.

Günlerden beri uyarısı yapılan, geleceği günlerden beri konuşulan füze ve İHA salvosuyla Avrupalı diplomatlar bile tehdit edildi.

Buna rağmen iki taraf da sivil nüfusu doğrudan hedef aldığını reddediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıdan bir gün önce halkı uyarmıştı. Bu uyarıdan saatler sonra sirenler çalmaya başladı.

Başkent Kiev genelinde patlamalar gökyüzünü aydınlatırken hala yükselen dumanlar doğan güneşi kapadı.

Belediye Başkanı Vitali Kliçko gece düzenlenen saldırılarda yaşanan ağır yıkımın altını çizdi. Metro istasyonlarına doluşan Kiev halkının çoğunluğu saldırıdan sağ kurtulsa da, birçok ölü ve yaralı hala enkaz altında.

Füze isabet eden 24 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu insanlar enkaz altında kaldı. Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

Dokuz katlı başka bir bina ile Obolon bölgesindeki çok sayıda araç düşen şarapnel parçaları nedeniyle alev aldı.

Hava savunma sistemlerinin sesleri şafak vaktinden sonra da Kiev semalarında yankılandı. Bu esnada metro tünellerinde çadırlar kuran, kumanyalarla idare eden halk metro zemininde endişeyele patlamaları dinledi.

Güneydoğudaki Dnipro şehri ve çevresindeki saldırılarda altı kişi hayatını kaybetti ve 36 kişi yaralandı.

Bölge Valisi Oleksandr Hanzha yaralıların hastanede tedavi altına alındıklarını duyurdu. Valinin paylaştığı fotoğraflarda yerle bir olmuş evler ve yanmış çocuk parkları görüntülendi.

Kharkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov ise bölgedeki saldırılarda bir çocuğun da aralarında bulunduğu 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kremlin geçen hafta Luhansk bölgesindeki bir yurda yapılan Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt olarak Kiev'i sistematik operasyonlarla vuracağını ilan etmişti.

Ukrayna ise söz konusu iddiayı reddetmişti. Rusya toprakları da bu süreçte hedef alındı. Krasnodar bölgesindeki Ilsky petrol rafinerisinde İHA isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Belgorod bölgesinde ise bir eve çarpan Ukrayna dronu 11 yaşındaki bir çocuğun yaralanmasına sebep oldu.

Ukrayna'daki savaş Şubat 2022'deki Rus işgalinden bu yana şiddetini azaltmadan devam ediyor.

Cephe hattındaki bu kördüğümü çözecek barış çabaları ise İran'daki savaşın gölgesinde kalmış durumda.

Ukrayna lideri Zelenski, Ukrayna ordusunun mevcut askeri stoklarla her an göreve hazır olduğunu vurguladı.

Ancak savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası diplomatik girişimler oldukça yavaş ilerliyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dış politika odağını Orta Doğu'daki çatışmalara kaydırması Ukrayna'daki diplomatik çözümsüzlüğü derinleştiriyor.