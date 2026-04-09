Kuzey Kore, bu hafta gerçekleştirdiği testlerle askeri kapasitesini yeni bir boyuta taşıdı. Pyongyang yönetimi; elektrik şebekelerini felç eden "karbon fiber" bombalar, elektronik devreleri yakan elektromanyetik silahlar ve geniş alanları yerle bir eden misket bombalı balistik füzeleri başarıyla denediğini duyurdu.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın perşembe günü geçtiği raporlara göre, Devlet Savunma Bilimleri Akademisi ve Füze İdaresi tarafından yürütülen testler, Pyongyang'ın modern savaş yürütme kabiliyetini dünyaya ilan etme çabası olarak görülüyor.

General Kim Jong Sik, özellikle elektromanyetik silah sistemleri ve karbon fiber bombaları ordu için "özel varlıklar" olarak nitelendirdi.

HASSAS ALTYAPI NOKTALARINI VURUYOR

Uzmanlar, test edilen elektromanyetik silah sisteminin (EMP benzeri etkiler) düşman unsurların elektronik altyapısını tamamen devre dışı bırakabileceği konusunda uyarıyor.

Profesör Lim Eul-chul, bu teknolojinin Güney Kore'nin sahip olduğu F-35A hayalet uçaklarını veya gelişmiş Aegis sistemiyle donatılmış savaş gemilerini etkisiz hale getirme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Karbon fiber bombalar ise elektrik santralleri ve şebekeler üzerine iletken teller serperek tüm şehrin enerjisini kesebiliyor.

7 HEKTARLIK ALANI PARAMPARÇA EDİYOR, KÜLE ÇEVİRİYOR

Kuzey Kore'nin denediği bir diğer dikkat çekici silah ise misket (küme) savaş başlığı taşıyan Hwasongpo-11 Ka taktik balistik füzesi. KCNA'nın haberine göre yapılan testler, bu füzenin yaklaşık 7 hektarlık (10 futbol sahası büyüklüğünde) bir alanı kapsayan her türlü hedefi "paramparça edebileceğini" kanıtladı.

Askeri analistler, Pyongyang'ın Ukrayna ve Orta Doğu'daki güncel çatışmalardan ders çıkardığına dikkat çekiyor. Kuzey Kore'nin ilk kez Güney Kore'nin sanayi altyapısına doğrudan saldırmak üzere tasarlanmış silahları açıkça ilan etmesi, savunma stratejilerinde "asimetrik savaş" modeline geçildiğinin bir işareti. Profesör Yang Moo-jin, "ucuz ham maddelerle" yapılan bu denemelerin, silahların seri üretime hazır olduğunu gösterdiğini vurguluyor.

Askeri gerilimin tırmandığı bir dönemde bölgede hareketli bir diplomasi trafiği de gözleniyor:

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Perşembe günü Pyongyang’a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs ayı ortasında gerçekleştireceği Çin ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile sürpriz bir zirve düzenleyebileceği yönündeki spekülasyonlar Washington ve Pekin koridorlarında konuşuluyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler yaptırımlarını ihlal eden bu denemelerini yakından takip ettiklerini açıkladı.