İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan program için 53 milyon sterlinlik bütçe ayrıldı. Nisan 2027’de başlayacak dikim çalışmalarının Mart 2030’a kadar sürmesi planlanıyor. Yerel yönetimler, belediye başkanlıkları, çevre kuruluşları ve çeşitli topluluklar program kapsamında yeni ağaçlandırma projeleri gerçekleştirebilecek.

ŞEHİRLERİ 4 DERECEYE KADAR SERİNLETEBİLİYOR

Programın temel amaçlarından biri, sıcak hava dalgalarının şehirlerde oluşturduğu etkiyi azaltmak. İngiliz hükümetinin paylaştığı verilere göre sokaklardaki ağaçların oluşturduğu gölge ve serinletici etki, hava sıcaklığını 4 dereceye kadar düşürebiliyor. Bu nedenle yeni ağaçların önemli bir bölümü insanların yaşadığı ve çalıştığı alanların yakınına dikilecek.

Ağaçların yalnızca sıcaklık üzerinde değil, yoğun yağışlar sırasında da önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Yetişkin bir ağacın yılda 15 bin litreden fazla yağmur suyunu tutabildiği belirtiliyor. Böylece şiddetli yağışlarda yüzeyden hızla akan su miktarının azaltılması ve sel riskinin sınırlandırılması hedefleniyor.

TOPLAM 79 MİLYON STERLİN AYRILDI

Ağaçlandırma için ayrılan 53 milyon sterlin, hükümetin doğanın yeniden kazanılması ve iklim değişikliğine uyum için açıkladığı daha geniş kapsamlı 79 milyon sterlinlik paketin parçasını oluşturuyor. Kalan 26 milyon sterlin ise yerel yönetimlerin doğayı koruma ve iklim değişikliğine karşı hazırlık çalışmalarında kullanılacak.

İngiltere ayrıca 2050 yılına kadar ülke topraklarındaki ağaç örtüsü ve orman oranını en az yüzde 16,5’e çıkarmayı hedefliyor. Yeni 500 bin ağaçlık program ise büyük orman oluşturma projelerinden farklı olarak özellikle ormanların dışında kalan sokaklara, parklara, kent çevrelerine ve kırsal alanlara odaklanacak.