Ekranların sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, 47'nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Esra Erol'un sunduğu yarışmanın bu haftaki konuğu 29 yaşındaki Serhat Özer oldu. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Özer, yarışmaya katılma nedenini anlatarak stüdyoda duygusal anlar yaşattı. Şehit ağabeyinin hayalini gerçekleştirmek isteyen yarışmacı, büyük ödül için kritik kararlar verdi.

ŞEHİT AĞABEYİNİN HAYALİ İÇİN YARIŞTI

Yarışmanın başında yakın zamanda şehit olan ağabeyinin hayalini gerçekleştirmek için programa katıldığını söyleyen Serhat Özer, izleyenleri duygulandırdı.

Mavi kutuları açtırarak ilk tura başlayan Özer, turun sonunda bankadan gelen 90 bin TL'lik teklifle yarışma tarihinde ilk turda alınan en yüksek teklife ulaştı. Ancak yarışmacı, "Daha kırılacak çok rekor var!" diyerek teklifi kabul etmedi.

ŞEHİT AĞABEYİNE VERDİĞİ SÖZÜ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR

1997 yılında İzmit'te dünyaya gelen Serhat Özer, üç erkek kardeşin ortancası. Gençlik yıllarında anne ve babasının yaşadığı sorunlar nedeniyle babasının evden ayrılması üzerine zor bir dönem geçiren Özer, ortaokul yıllarında inşaatlarda çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde eğitim gördü.

Babasının evden ayrılmasının ardından kendisine babalık yapan polis memuru ağabeyini ise 2022 yılında kaybetti. Tayin yolunda geçirdiği trafik kazasında şehit olan ağabeyinin kaybı, hayatının en zor sınavlarından biri oldu.

Dört yıldır birlikte olduğu kız arkadaşıyla evlilik hayali kuran Serhat Özer, yarışmadan elde edeceği kazançla yeni bir hayat kurmayı hedefliyor. Ancak öncelikli hayali, şehit ağabeyinin adını yaşatmak ve onun adına öğrencilere burs vererek ağabeyinin hayalini gerçekleştirmek.

1,2 MİLYON TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ

İlerleyen turlarda 2 milyon TL, 750 bin TL ve 2 milyon TL'lik ödüllerin bulunduğu kutuları açtıran Özer, buna rağmen yarışmayı bırakmadı. Hayalleri için bankanın 600 bin TL'lik teklifini de geri çevirdi.

Altıncı turun sonunda para ağacında 3 milyon TL ve 5 milyon TL'lik ödülleri tutmayı başaran yarışmacıya bankadan 1 milyon 200 bin TL teklif geldi. Daha fazla risk almak istemeyen Özer, "Varım" diyerek teklifi kabul etti.

KUTUSUNDAN 50 TL ÇIKTI

Kararının doğru olup olmadığını görmek için açtırdığı kutularda sırasıyla 5 milyon TL ve 3 milyon TL çıktı. Yarışmaya devam etseydi bankanın teklifinin 110 bin TL'ye kadar düşeceği ortaya çıktı.

Kendi kutusundan ise yalnızca 50 TL çıkan Serhat Özer, 1 milyon 200 bin TL'lik teklifi kabul ederek doğru karar verdiğini gördü. Yarışmacı, stüdyodan büyük mutlulukla ayrıldı.