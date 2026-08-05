AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan yeni yasa teklifi, şehit yakınları ile gazilerin mali ve sosyal haklarında kapsamlı iyileştirmeler öngörüyor. Teklifin, TBMM Milli Savunma Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Genel Kurul gündemine getirilerek yasalaştırılması hedefleniyor.

ŞEHİT ANNE VE BABALARINA TABAN AYLIK

Düzenleme ile şehit anne ve babalarına ödenen aylıklar için yeni bir taban gelir sınırı belirleniyor. Gelirlerin asgari ücret seviyesinin altında kalmaması amacıyla alt sınır güncelleniyor:

7.000 TL – 9.000 TL arasında aylık alan anne ve babaların ödemesi 14.037 TL seviyesine çıkarılacak.

Toplam ödemesi 15.000 TL – 16.000 TL bandında bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise 21.500 TL’ye yükseltilecek.

GAZİ AYLIKLARI YENİDEN HESAPLANACAK

Gazilerin aylık ödemeleri maluliyet durumlarına göre derecelendirilecek. En düşük gazi taban aylığı 58 bin 590 lira ile 68 bin lira arasında değişirken, ağır maluliyet durumunda bu tutar 86 bin liraya kadar ulaşacak.

Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillere bağlanan taban aylıklar ise 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın altına düşemeyecek. Evde bakım yardımı alan gazilere yapılan aylık ödeme ise 70 bin 187 liraya çıkartılacak.

15 TEMMUZ GAZİLERİ VE GEÇMİŞ TERÖR MAĞDURLARINA YENİ HAKLAR

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan ancak resmi maluliyet derecesi alamayan vatandaşlar da düzenleme kapsamına alındı. Bu kişilere aylık 28 bin 76 lira ödeme bağlanacak. Ayrıca bu hak sahipleri; ücretsiz toplu taşıma, elektrik ve su indirimi gibi muharip gazilere sunulan tüm sosyal imkanlardan faydalanabilecek.

Geçmiş yıllardaki terör eylemlerinde yaralananlar için ise geriye dönük başvuru imkanı getiriliyor. Yasanın yürürlüğe girmesini takip eden 1 yıl içinde başvuru yapan ve vazife malullüğü şartlarını taşıdığı tespit edilen kişilerin hakları baştan hesaplanacak.

YENİ MAAŞ VE DESTEK TABLOSU