Ankara Güvenpark'ta 38 gündür oturma eylemi yapan şehit aileleri ve gaziler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, bakanlık önünde yaptığı açıklamada görüşmenin detaylarını paylaştı.

Çerçioğlu, İçişleri Bakanı ile görüştüklerini, bakanın kendilerine çok kibar davrandığını ve mağduriyetlerini dinlediğini ifade etti. Görüşmeye CHP'deki butlan yönetiminden Semra Dinçer ve Necdet Saraç da eşlik etti.

"HAKKIMIZI ALINCA KADAR KALKMAYACAĞIZ"

Çerçioğlu, "Sayın İçişleri Bakanımız, bizim problemlerimizle ilgili bir dosya vermemizi istedi. Muhataplarımıza ileteceğini söyledi. Biz bu Türkiye Cumhuriyeti’nin gazileriyiz. Ortak değeriyiz. Bu ortak değere herkesin sahip çıkması gerekir. 38 gündür bu insanlar bir şey anlatmak istiyor. Yarım bedenleriyle bir şey anlatmak istiyor. Kimisi görme engelli, kimisi protez kullanıyor. Bu kadar zor şartlarda 38 gündür bir muhatap bulamıyor. Buradan tekrar söylüyoruz. Biz bu haklarımızı bir muhatapla konuşuncaya kadar ya da bu haklarımızı alıncaya kadar biz bu alanlardan kalkmayacağız. Hakkımızı alıncaya kadar da devam edeceğiz" dedi.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Çerçioğlu, bakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Şehit aileleri ve gazilerin taleplerinin İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili muhataplara iletilmesi bekleniyor.