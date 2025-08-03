CHP, TBMM’deki “Terörsüz Türkiye’’ komisyonunun5 Ağustos’taki ilk toplantısından itibaren genel ilkelerini ortaya koyacak. Bu ilkeler benimsenmez ve takvim AKP-MHP tarafından muhalefete danışılmadan belirlenirse, komisyondan çekilmeyi tartışacak. “CHP bu komisyonun sigortası olacak’’ diyen parti kurmayları “Ancak figüran da olmayız’’ dedi.

BASINA AÇIK OLSUN

CHP, komisyon çalışmalarının basına açık olmasını, Genelkurmay, MİT, Emniyet İstihbarat ve MASAK gibi kuruluşlarca, devletin güvenliğini ilgilendiren konularda yapılacak sunum ve bilgilendirmeler hariç, şeffaf olacağının da karar altına alınmasını isteyecek. Komisyon kararlarının, çalışmalara katılmayan ve İYİ Parti’ye düşen sandalye sayısı da dahil edilip, 51 üye üzerinden ve 3/2 oy çokluğu ile alınmasının da tutanağa bağlanmasını talep edecek.

Komisyon Başkan Yardımcısının CHP’den seçilmesi de gündeme getirilecek. CHP’nin iki kesin şartından biri ‘Şehit ailelerine komisyonda söz hakkı verilmesi.’ Diğer şart ise, ‘Anayasa’nın özellikle Cumhurbaşkanının seçimine ilişkin 101. ve müteakip maddeleri ile başlangıcında yer alan, ‘Cumhuriyetin nitelikleri ve bütünlüğü, devletin şekli ve resmî dili’ konuları başta olmak üzere hiçbir Anayasa değişiklik isteminin bu komisyonun gündemine alınmasını kabul etmeyiz’’ biçiminde şekillendi. CHP kurmayları ‘’Mevcut Anayasa’ya uymayanlar ile yeni Anayasa tartışmayız’’ dediler.

BAŞKANLARA ÖZGÜRLÜK

Komisyonun CHP’li üyeleri, Belediye başkanları ile seçimle işbaşına gelenlerin, suçüstü hali ve kanıtlı ağır suçlamalar dışında, tutuksuz yargılanmasını, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanarak, Gezi Davası tutuklularının ve TİP Hatay Miletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliyesi, belediyelerde kayyum uygulamasına son verilmesi, sanıkları tarafından delil karartma ihtimali olmayan tüm soruşturmalarda tutuksuz yargılamanın esas alınmasını isteyecek.

EKRAN KARARTMA

Medya üzerindeki baskıların kaldırılması, RTÜK gibi kuruluşların, ekran karartma başta olmak üzere anti demokratik uygulamalarına son verilmesi de komisyon gündemine getirilecek. Komisyon çalışmaları sırasında vid eo yayınlayıp tweet atarak görüş açıklayanların tutuklanmaması ve TCK’daki Cumhurbaşkanına hakaret maddesinin yeniden ele alınıp düzenlenmesini de içeren, CHP’nin ‘‘Demokratikleşme Paketi’’ çalışmasının ‘Yeni yargı paketi’ olarak TBMM gündemine getirilmesi de talep edilecek.

GEZİ TUTUKLULARI SERBEST BIRAKILSIN

CHP Mart ayından bu yana “Demokratikleşme paketi” üzerinde çalışıyor. Komisyona sunulacak bu paketteki bazı tekliflere hem DEM Parti hem de MHP’den destek gelmesi bekleniyor. CHP’nin maddeler halinde talepleri şöyle:

- Kayyum uygulamalarına son verilmesi.

- İnfaz mevzuatının evrensel insan hakları standardına uygun düzenlenmesi.

- TCK ve Terörle Mücadele Kanunu’ndaki antidemokratik maddelerin düzenlenmesi, evrensel insan hakları standartlarına uygun hale getirilmesi.

- Belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması.

- Basın ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması.

- Örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması.

- Dezenformasyon yasasının kaldırılması.

- Gezi ve benzer toplumsal davalardaki tutukluların tahliyesi.

- Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hapis cezası uygulamasının kaldırılması.

- Nefret söylemi ve nefret suçlarının cezalarının artırılması.

- İnsanlığa karşı işlenen suçlarla mücadele edilmesi.