Türkiye, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar sınırını geçen orman yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan kahramanlarını son yolculuğuna uğurluyor. Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman işçilerinden evli ve 2 çocuk babası 37 yaşındaki Eyüp Dereli, son yolculuğuna uğurlandı. Eda Dereli eşinin tabutunun arkasından yürüyerek ‘Eyüp seni çok seviyorum, senden başka kimseyi sevmeyeceğim.” diye ağlarken, oğlu ise "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" ifadeleri ile gözyaşı döktü.

Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi’ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarında görev alan orman işçisi Eyüp Dereli, aniden esen ters rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalarak, beraberinde 5’i AKUT gönüllüsü 9 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Dereli’nin cenazesi Ankara Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Eskişehir'e getirildi. Şehit Dereli için kent merkezindeki Reşadiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Dereli, ailesi ile Eskişehirliler katıldı. Şehit Eyüp Dereli’nin tekerlekli sandalyeyle gelen annesi Habibe, babası Salih, eşi Eda, ikiz kardeşi Faik ile çocukları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.

Şehit Eyüp Dereli için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Dereli, polis mangasının omuzlarına cenaze aracına götürülürken, Eda Dereli eşinin tabutu arkasından yürürken, “Eyüp seni çok seviyorum, senden başka kimseyi sevmeyeceğim. Ben daha doymadım sana” diyerek gözyaşı döktü. Şehit Dereli, Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verildi.

ALPEREN ÖZCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eskişehir’deki orman yangınına müdahale sırasında ters rüzgarla alevlerin arasında kalıp şehit olan Alperen Özcan’ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespiti ve DNA analizinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Kuşçu köyüne getirildi. Şehidin annesi tabuta sarılıp 'annem' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, burada da düzenlenen törenin ardından Kuşçu Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

‘BABASI BÖLGEYE GÖTÜRMEK İSTEMEYİNCE ‘TAKSİ TUTAR YENİ GİDERİM’ DEMİŞ’

Özcan'ın amcası Bekir Özcan, "Çok yardımsever biriydi zaten Kahramanmaraş depreminde de 15 gün görev yaptı. Üniversite öğrencisiydi. Bu ölümü hiç hak etmedi. Çocukluğu Sincan'da Polatlı'da geçti devamlı gidip geliyordu. Yangına babası göndermek istememiş, o da ben taksi tutar yine giderim demiş. Babası götürürken ağırdan almış acaba geç kalır da gidemez mi diye. Sanki babasının içine doğmuş, Babası yavaş götürdüm fakat yine yetişti dedi" diye konuştu.