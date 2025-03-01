Van Başkale’de 1993’te teröristlerle yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Astsubay Namık Ayhan Akbaba’nın annesi ve Şehit Anaları Dayanışma Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, Öcalan’ın İmralı’dan verdiği mesaj için “Kim takar terörist başını” dedi.

BEBEKLERİN KATİLİ

Akbaba, “Öcalan kim ki devlet ondan medet bekliyor? Öcalan kendini kurtarmış mı, kim takar teröristbaşını. Türkiye’yi düşünen yok. Bunların tek derdi, anayasayı değiştirip koltuklarını korumak” dedi.

Akbaba, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Terör bitsin diye uğraşmıyorlar ki destek vereyim. Tek taraflı barış olmaz. Şehit aileleri ve gazileri sıfırlıyorlar. Biz yokuz onlar için. Hangi terör bitecek. Kendisini kurtardı mı ki Öcalan?

- Askerin, küçük bebelerin, sivillerin katili o adam. Hangi anayı ağlatmayacaklarmış. Biz her gün ağlıyoruz, affetmem, gözümüzde yaş kalmadı. Şehit anaları beni arıyor, hepsi ağlıyor.