15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Antalya’da düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında dualarla anıldı.

Alanya Garnizon Şehitliği'ndeki anma programında protokol üyeleri ve siyasi isimler şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Anma esnasında 14 Mayıs 2019 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Batin Tepe Üs Bölgesi’nde terör örgütü PKK ile yaşanan silahlı çatışma sonucu şehit edilen Zekeriya Zencir’in annesi, AKP ve MHP'li bazı yöneticilerin kendisinin ellerini öpmeye gelmelerine sert tepki gösterdi.

'UTANMIYOR MUSUNUZ BENİM YANIMA GELMEYE?'

Zekeriya Zencir’in annesi, oğlunun mezarı başında ağlarken " Gelmeyin yanıma. Toprağını daha yalıyorum her gün. Utanmıyorlar da yanıma gelmeye. Gelmeyin yanıma. Kimse gelmesin. 6 senedir kapanmıyor yaram. PKK çağırıyor diyor ki şehitlerin annesinin ellerini öpüp barışalım diyor. Ben şu yiğidi verdim. Benim ciğerlerim yanıyor. Utanmadan yanıma gelmeyin. Devlet Bahçeli'ye verdiğim oyu keseri getirin kolumu kırın. İki oğlanı ardımda bırakırım. Götürün beni hapse atın. Ben şunu nasıl büyüttüm biliyor musun? Yemek yetmezdi. Tencereye bakardı. 'Anne ben aç değilim' derdi. Bir yumurtayı veremedim. Devlet Bahçeli ve Erdoğan'a vermedim ben bu kuzuyu. Öcalan'ın resmini seyredeceğiz diye dağlarda şehit oldu benim oğlum. Otuz tane kurşun çıktı benim oğlumun vücudundan. Delik deşik oldu benim oğlum. Benim yanıma utanmıyor musunuz gelmeye?" şeklinde konuştu.

Şehit askerin acılı annesini törene katılan bir kadın askerin teselli etmeye çalıştığı görüldü.