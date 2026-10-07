Olay, 30 Eylül Çarşamba günü Mersin’de meydana geldi. İddiaya göre şehit annesi S.V.’yi telefonla arayan kişi, kendisini başkomiser olarak tanıtarak bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyledi. Şüphelinin yönlendirmesiyle bir banka hesabına 435 bin lira gönderen S.V., daha sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Yapılan incelemede paranın gönderildiği hesabın Berkan Ö.’ye (40) ait olduğu ve şüphelinin İstanbul’da yaşadığı belirlendi.

PARAYI ALTINA ÇEVİRİP TESLİM ETTİ

İstanbul’da çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Berkan Ö.’nün izini sürdü. Gülbahar Mahallesi’ndeki bir sokakta yakalanan Berkan Ö., hesabına gelen paraları kuyumcuda altına çevirdiğini ve altınları başka bir şüpheliye teslim ettiğini söyledi. Berkan Ö.’nün yeniden buluşacağını belirtmesi üzerine ekipler harekete geçti ve buluşmaya gelen Abdulkadir Y.’yi (28) yakaladı.

GÜVENLİK KAMERALARI ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKARDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin buluştuğu kişileri de belirledi. Mehmet Emin Y. (39) Bahçelievler Zafer Mahallesi’ndeki evinde, Bülent K. (34) ise Kocasinan Merkez Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı. Bülent K., altınları tanımadığı bir kişiye Konyalı Camii’nin şadırvanında teslim ettiğini söyledi. Görüntülerin incelenmesiyle altınları teslim alan kişilerin Muhammed C. ve Faruk A. olduğu belirlendi. Faruk A. da kaldığı otelde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berkan Ö., Abdulkadir Y., Mehmet Emin Y., Bülent K. ve Faruk A., çıkarıldıkları mahkemece “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı. Şüphelilerin parayı altına çevirdiği ve buluştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.