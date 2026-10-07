Mersin’de 30 Eylül Çarşamba günü meydana gelen olayda, vicdanları yaralayan bir dolandırıcılık vakası yaşandı. Şehit annesi S.V.’yi telefonla arayan bir kişi, kendisini başkomiser olarak tanıtarak adının ve kişisel bilgilerinin terör örgütüne karıştığını söyledi. Korku ve telaşa kapılan şehit annesi, dolandırıcının yönlendirmesiyle verilen banka hesabına 435 bin lira yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

PARANIN İZİ İSTANBUL’A UZANDI

Mersin polisinin başlattığı çalışmada, paranın gönderildiği banka hesabının İstanbul’da yaşayan 40 yaşındaki Berkan Ö.’ye ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak harekete geçti. Şüpheli Berkan Ö., Şişli Gülbahar Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

ALTINLARI CAMİ ŞADIRVANINDA TESLİM ETMİŞLER

Gözaltına alınan Berkan Ö., hesaba gelen parayı kuyumcuda altına çevirdiğini ve altınları teslim edeceği başka bir şüpheliyle yeniden buluşacağını itiraf etti. Polis ekipleri, buluşma noktası olan adreste altınları teslim almaya gelen Abdulkadir Y.’yi (28) suçüstü yakaladı.

Genişletilen soruşturmada güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şebekenin diğer üyelerini adım adım takip etti. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen Mehmet Emin Y. (39) Zafer Mahallesi’ndeki evinde, Bülent K. (34) ise Kocasinan Merkez Mahallesi’nde gözaltına alındı. Şüphelilerden Bülent K., polise verdiği ilk ifadede altınları teslim aldıktan sonra Konyalı Camii’nin şadırvanında tanımadığı bir kişiye verdiğini belirtti.

5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, kamera kayıtlarından altınları teslim alan kişilerin Muhammed C. ve Faruk A. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla Faruk A. kaldığı otelde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler Berkan Ö., Abdulkadir Y., Mehmet Emin Y., Bülent K. ve Faruk A., çıkarıldıkları mahkemece 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin parayı altına çevirdiği ve sokaktaki buluşma anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.