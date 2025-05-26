Aksaray’da özel bir hastanede yağ aldırma ve fıtık operasyonu geçiren 60 yaşındaki şehit annesi Zeynep Delen, ameliyatın ertesi günü hayatını kaybetti.

Eşi Bayram Delen, ameliyat öncesi ve sonrasında hiçbir bilgilendirme yapılmadığını, ödeme karşılığında fiş ya da fatura verilmediğini ve hastanede birçok ihmalle karşılaştıklarını öne sürdü.

Zeynep Delen’in eşi Bayram Delen, ameliyatın Konya’dan geleceği söylenen bir doktor tarafından yapılacağının söylendiğini belirterek, “Eşim 17 Nisan Perşembe günü ameliyat olacağını, operasyonu Mehtap Karameşe isimli bir doktorun gerçekleştireceğini söyledi. Hastaneye gittik, muhasebeye çıktık, 113 bin TL’yi elden nakit olarak verdim. Ne fatura ne fiş ne de bir imza alındı” dedi.

“İlaçlar için eczaneye gittik, hasta sistemde yatışta görünüyordu”

Delen, hastaneden çıkarken ilaçlar ve korse için reçete verildiğini ancak eczanede sistemde hâlâ yatış göründüğü gerekçesiyle ilaç temin edemediklerini belirterek, “Eczacı hastaneyi aradı, ilaç verilebilmesi için geçici olarak yatışın kaldırılmasını istedi ama hastane kabul etmedi. Tanıdık bir eczaneden ilaçları temin etmek zorunda kaldık” diye konuştu.

“Hiçbir bilgilendirme yapılmadı, onam formu imzalatılmadı”

Zeynep Delen’in daha önce anjiyo olduğunu, buna rağmen bu bilgiye doktorların dikkat etmediğini ileri süren Bayram Delen, “Anjiyo olan bir hastaya bu ameliyat yapılmamalıymış ama bize bu yönde hiçbir uyarı yapılmadı. Ayrıca hiçbir onam formu imzalanmadı, eşimin sağlık geçmişiyle ilgili hiçbir şey sorulmadı” ifadelerini kullandı.

“Gece fenalaştı, sabah vefat etti”

Ameliyattan sonra Zeynep Delen’in ciddi ağrılar yaşadığını söyleyen Delen, şunları kaydetti:

“Eşim 4-5 saat sonra ameliyattan çıktı, çok ağrısı vardı. Doktorlar bunun normal olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde hastaneden ayrıldık, kızım refakatçi kaldı. Gece fenalaşmış, hemşireleri çağırmış ama tansiyon düşüklüğü normal denmiş. Sabah 07.30’da eşimin vefat ettiğini, bize ise 08.30’da söylediler. Damadım Mehmet Aslan’ın doktorlara sorması üzerine ‘akciğerine pıhtı atmış’ dediler. Ölüm raporuna doğal ölüm yazdılar.”

2024 yılında Pençe-Kilit operasyonunda şehit olmuştu

İhmal nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Zeynep Delen'in oğluPiyade Üsteğmen Gökhan Delen, 2024 yılının Ocak ayında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olmuştu.