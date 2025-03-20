Afyonkarahisar Valiliği “18 Mart Şehitleri Anma Günü” münasebetiyle şehit ailelerine iftar programı düzenledi. Programa Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katıldı.

ÖCALAN'A BEYEFENDİ DİYEN MHP'Lİ VEKİLE TEPKİ

2016 yılında Bingöl'de EYP patlaması sonucu şehit olan P.Uzm.Çvş. Kerim Üye'nin babası Süleyman Üye, programa katılan MHP'li vekil Taytak'a "Bingöl'ün dağlarında şehit oldu benim oğlum, hakkımı helal etmiyorum" diye tepki gösterdi. Şehit annesi Fatma Üye’de ‘Sen git Öcalan ile yemek ye’ diyerek tepkisini dile getirdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da şehit ailelerini sakinleştirmeye çalıştı.

KORUMALAR MÜDAHALE ETTİ

Şehit ailelerinin tepkisi devam edince Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın korumaları müdahalede bulundu. Şehit babası bunun üzerine "Bugün devlet MHP'nin vekiline korumalık yaptı, biz bunu haykırmak için geldik, Sayın Vali, valiliğini yap" siteminde bulundu.

ŞİKÂYET İÇİN KARAKOLA GİTTİLER

Diğer şehit aileleri de Baba Süleyman Üye'ye destek vererek salonu terk etti. Aileler, kendilerini tartaklayan valinin korumaları hakkında da şikayetçi oldu.

“BU VATANIN ŞEREFİNİ KİRLETMEYE ÇALIŞAN KİMSEYE SESSİZ KALAMAM!”

Yaşanılanların ardından şehit babası Süleyman Üye, yazılı bir açıklama yaptı. 18 Mart Şehitler Günü’nde yaşananları “Bir utanç vesikası olarak nitelendiren” şehit babası Üye, “18 Mart Şehitler Günü’nde, bizler evlatlarını toprağa vermiş aileler olarak, en ağır yükü omuzlarımızda taşırken, bu kutsal günde yaşananlar bir utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir. Önce şunu net bir şekilde ifade edeyim: Bugün benim evladım burada olsaydı, belki de vatan uğruna canını hiçe sayarak şahadete yürüyen nice kahraman gibi o da masasında oturuyor olacaktı. Ama o artık yok! Ve ben, bir şehit babası olarak, onun adını, hatırasını, kanıyla suladığı bu vatanın şerefini kirletmeye çalışan kimseye sessiz kalamam!” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİN DEĞERLERİNİ AYAKLAR ALTINA ALANLARA KARŞI SUSMAYACAĞIM”

Programda, bebek katiline ‘beyefendi’ diyen MHP’li Taytak’ın protokol masasında oturmasına itiraz etmesi üzerine Valilik korumalarının kendisi ve ailesine saldırdığını kaydeden şehit babası Süleyman Üye, şu ifadelere yer verdi: “Bir şehit babasına Valilik korumaları tarafından yapılan bu muamele hangi vicdana, hangi ahlaka, hangi hukuka sığar? Ben evladımı bu ülke için toprağa verdim, ama anladım ki benim acım, benim isyanım, benim öfkem bazıları için hiçbir şey ifade etmiyor. Yetmezmiş gibi, gerçekleri çarpıtan, yaşananları ters yüz eden, onurlu bir duruşu itibarsızlaştırmaya çalışan bir haberle karşılaştık. Kocatepe Gazetesi, programda olmayan basın mensuplarının adeta oradaymış gibi yalan haber yaparak bizi hedef almıştır. Kendi gözleriyle görmedikleri, Valilik tarafından çekilen görüntülerle servis edilen bu haber, düpedüz bir algı operasyonudur. ‘Şov’ kelimesiyle, benim acımı, evladımın kanıyla mühürlenmiş haklı isyanımı aşağılamaya kalkışanlara sesleniyorum: Evlat acısının ne olduğunu bilir misiniz? Şehit vermenin ne demek olduğunu anlayabilir misiniz? Bu, bir şehit babasına yapılan en büyük saygısızlıklardan biridir. Bugün burada yapılan, sadece bana değil, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize yapılmış bir saldırıdır. Ama bilin ki bu millet, bu bayrak, bu vatan sahipsiz değildir! Ben bir şehit babası olarak, dün olduğu gibi bugün de, evladımın hatırasını kirletmeye çalışanlara, milletimin değerlerini ayaklar altına alanlara karşı susmayacağım!”