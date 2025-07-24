Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde kendisini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebekleri Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya’nın (25) eşi Astsubay Serkan Karakaya, Kayseri’de oturduğu binada yönetici ve yakınlarının saldırısına uğradı. Karakaya darbedilirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre Kayseri’de görev yapan astsubay Serkan Karakaya ile oturduğu binanın yöneticisi olan komşusu K.Y. ve onun yakınları F.Y., Y.Y., Z.Y. ve E.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine K.Y. ve yakınları Karakaya’ya yumrukla saldırdı. Bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Darbedilen Karakaya, bina yöneticisi ve yakınlarından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Serkan Karakaya’nın olay sonrası darp raporu aldığı öğrenildi.

Bu arada olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, bina yöneticisi ve yakınlarının Karakaya’ya saldırdığı görüldü.

EŞİ VE BEBEKLERİ ŞEHİT OLMUŞTU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, üs bölgesinde görevli eşi Serkan Karakaya’yı ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya’nın dönüş yolunda içinde bulunduğu otomobil geçerken, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etmişti. Patlamada Nurcan Karakaya olay yerinde, 10 aylık bebeği Bedirhan ise kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.