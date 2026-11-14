Şehit Binbaşı Erdem Çimen'e İzmir'de veda

Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen (41) için İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve iki çocuk babası Çimen'i ailesi, silah arkadaşları ve vatandaşlar son yolculuğuna uğurladı. "SENİNLE GURUR DUYUYORUM ERDEM" Şehidin ailesi, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Eşinin tabutuna sarılan Özge Çimen, "Seninle gurur duyuyorum Erdem" dedi. Şehidin oğlu Demir Çimen de gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Erdem Çimen'in cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

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