Henüz 45 günlükken babasının tabutunun arkasından çekilen fotoğraflarıyla Türkiye’nin yüreğini sızlatan Mehmet Akif, Fenerbahçeli kimliğiyle de dikkat çekti.
Kırmızı Yelekliler Derneği tarafından organize edilen doğum günü partisinde büyük bir sürprizle karşılaşan Mehmet Akif, Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile görüntülü telefon görüşmesi yaptı.
Yaklaşık 5 dakika süren görüşmede, Yıldırım, Mehmet Akif’e destek sözü verdi.
Görüşme sırasında Mehmet Akif, Yıldırım’dan imzalı Fenerbahçe forması, futbolcuların imzalı fotoğrafı, imzalı top ve İstanbul’da bir Fenerbahçe maçını canlı izleme talebinde bulundu.
Yıldırım’ın bu istekleri olumlu karşıladığı öğrenildi.