Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’nde 12 Kasım akşamı meydana gelen helikopter kazası, dört askerin şehit olmasıyla Türkiye’yi yasa boğdu. Facianın ardından ortaya çıkan yeni bilgiler, kahraman şehitlerin büyük bir faciayı nasıl önlediğini gösterdi.

Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

EVLERİN ÜSTÜNDEYDİLER

Kazanın boyutları günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Sikorsky S-70 tipi helikopterin yerleşim alanına yakın açık araziye düştüğü ve yakındaki evlerden birinin bahçe duvarının yıkıldığı görüldü. Kaza depremzedelerin yaşadığı Samanköy Konteyner Kent’e yakın noktada gerçekleşti.

FACİAYI ÖNLEDİLER

Yerleşim alanına düşmemek için yoğun çaba sarf eden kahraman pilotlarımız olası can kayıplarının önüne geçti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, SÖZCÜ TV canlı yayınında bölgeden aldığı bilgilere dayanarak şunları söyledi:

“Pilotların o yerleşim yerini dikkate alarak özel bir çabası olmuş. Askerler helikopterin köye düşmemesi için ellerinden geleni yapmış”

Kazanın kesin nedeni ve düşüş anına ilişkin detaylar, yapılacak teknik inceleme ve kaza kırım raporunun ardından netlik kazanacak.

S-70’in 33 yıllık sabıkası

Malatya’da dört askerin şehit olduğu kaza, Türkiye’nin 33 yıllık Sikorsky kaza geçmişini yeniden gündeme getirdi. TBMM kayıtları, Genelkurmay açıklamaları ve geçmiş yılların haber arşivleri, 1993’ten bu yana çok sayıda kaza yaşandığını ortaya koyuyor. 2015’te CHP’li Ali Öz ve 19 milletvekili yılında S-70 helikopterlerinin kazalarının araştırılması için Meclis araştırması önergesi vermişti.

Kayıtlardaki en ağır felaket 10 Kasım 2012’de Siirt’in Pervari ilçesinde meydana geldi. Dağlık arazide düşen helikopterde 17 asker şehit oldu. 2016’da Giresun’da 7, 2017’de Tunceli’de 12 şehit verdik. 2024’te Gaziantep’te de kaza yaşandı. ABD üretimi helikopterin geçmiş olaylardaki teknik incelemeleri hava koşulları ve enerji nakil hatlarına çarpma gibi farklı nedenlere bağlanmıştı.

Görgü tanığı: Düşerken sesi değişti

Helikopter kazasının yaşandığı bölgeye 300 metre uzaklıktaki konteyner kentte yaşayan Abuzer Çakaş, kaza anına ilişkin gördüklerini anlattı, Çakaş şu ifadeleri: “Helikopter düşmeden önce sesi değişti. Gelen hırıltı sonrası 200 metre ilerledi yere çakıldı. Birden önü gömüldü. Bir patlama oldu sonra biz arka tarafa koştuk. Baktık ki yanıyor. Elimizden bir şey gelmedi. Askerlerimizi şehit verdik.”

Şehitlerimizin evlerine ateş düştü

Şehit Hüseyin Zehir’in Hatay’ın Payas ilçesindeki baba ocağına şanlı bayrağımız asıldı. Şehidimiz evli ve üç yaşında bir erkek çocuk babasıydı.

Geride acılı eşler ve çocuklar kaldı

Malatya’da düşen askerî helikopterde şehit olan dört askerin de evli ve çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen (41), İzmir’de yaşayan eşini ve iki çocuğunu geride bıraktı. Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar (37) ise bir çocuk babasıydı. Şehadet haberi Ankara’nın Sincan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Hatay’ın Payas ilçesinden Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, üç yaşındaki oğluna veda edemeden şehit düştü. Kayserili Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder ise henüz dokuz aylık kızı Gökçe’yi geride bıraktı. Şehadet haberlerinin ulaşmasıyla İzmir, Ankara, Hatay ve Kayseri’deki aile evlerine Türk bayrakları asıldı. Dört şehidin geride bıraktığı beş çocuk babasız kaldı.

Naaşlar Ankara’ya getirildi

Malatya’daki helikopter kazasında şehit olan 4 askerimizin naaşları, Malatya Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

BİR ŞEHİT DEFNEDİLDİ

Ailesi Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar’ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde dün öğlen kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Diğer 3 şehidin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından memleketlerine uğurlanması bekleniyor. Bugün defnedilmesi beklenen 3 şehidimizin isimleri şöyle: Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder.

Acı tesadüf: Bir yılda 24 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri, bir yıl arayla yaşanan iki hava faciasında 24 askerini şehit verdi. Kazaların tarihlerinin yalnızca bir gün farklı olması yürekleri burktu. 11 Kasım 2025’te Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönen C-130 askeri kargo uçağı Gürcistan’da düşmüş, 20 asker şehit olmuştu. Türkiye, facianın birinci yıl dönümünün acısını yaşarken bu kez 12 Kasım 2026’da Malatya’dan gelen haberle sarsıldı. Sikorsky S-70 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu dört asker daha şehit oldu. İki facia arasında yalnızca 1 yıl 1 gün bulunması acı bir tesadüf olarak hafızalara kazındı.

Şehidin adı evinin önündeki parka verildi

Azerbaycan-Gürcistan sınırında geçen yıl düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin ismi, ailesinin evinin önündeki parka verildi. Çorum Belediyesince açılan park, İbbiği’nin şehit oluşunun birinci yılında törenle hizmete açıldı. Törene, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar katıldı.