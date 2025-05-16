PKK’nın silah bırakmasının ardından Trabzon’da 15 yaşında terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ün sözlerinin kırpıldığı ortaya çıktı.

Bülbül’ün açıklamaları, “PKK silah bırakacaksa, daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren’ler daha şehit edilmeyecekse, şehit annesi olarak bu işe onay veririz” sözleriyle haberleştirildi. Ancak sonradan ortaya çıkan görüntülerde Ayşe Bülbül, terör örgütü PKK’nın silah bırakacağına inanmadığını ifade etti. Ayşe Bülbül, şu ifadeleri kullanıyor:

“Hiçbir anne ağlamasın, hiçbir baba gözyaşı dökmesin. Bunlar canı gönülden silah bırakıp bizimle birlik olursalar tabi ki şehit annesi olarak onay veririm. Eğer boşluğa düşürüp evet biz silah bırakıyoruz deyip de devam ederseler o zaman ne olacak? Bunların kalleşliğine akıl ermez. Ben bırakacaklarını ummuyorum.”