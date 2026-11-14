Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 personelden biri olan Serkan Önder'in cenazesi, uçakla Kayseri Havalimanı'na getirildi. Şehit astsubay için Melikgazi ilçesindeki Kalemkırdı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra şehidin babası Orhan, annesi Filiz, eşi Öznur Önder ve çok sayıda vatandaş katıldı.

9 AYLIK KIZIYLA TABUTA SARILDI

Cenaze töreninde şehit ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşları sel oldu. Şehidin eşi Öznur Önder, kucağındaki 9 aylık kızı Gökçe ile eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törene katılan protokol üyeleri ve beraberindeki heyet, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kartal Şehitliği'ne götürüldü. Önder, burada dualar eşliğinde toprağa verildi.