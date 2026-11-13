Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kapsamında Kazım Karabekir Spor Salonu'nda konser ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında sahne alan Mustafa Ceceli'nin konseri devam ederken, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin şehit olduğu haberini aldı.

VALİ SAHNEYE ÇIKARAK AÇIKLAMA YAPTI

Konseri durdurarak sahneye çıkan Vali Taşolar, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Iğdır'ın kurtuluş yıl dönümünü coşkuyla kutlamayı planladıklarını ancak gelen acı haber nedeniyle programın devam etmesini uygun bulmadıklarını söyledi.

Taşolar, "Bugün benim de heyecanla beklediğim bir gündü, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için doyasıya, coşkuyla kutlayalım, hep birlikte sonuna kadar eğlenelim istemiştik. Fakat maalesef üzücü bir haber aldım. Maalesef Malatya'da bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğu haberini aldım." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Taşolar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Iğdır halkının 4 şehidimizin olduğu bir günde böyle bir eğlenceyi yarıda kesersek şehitlerimizin anısını yaşatmak ve onlara dua etmek adına uygun göreceğini düşündüm. Hepimizin başı sağ olsun. Ben tekrar başta sanatçımız olmak üzere tüm misafirlerimizden özür diliyorum. İnşallah kendilerini ilerleyen bir zamanda tekrar burada misafir etmek adına söz alıyorum. Şehitlerimiz adına eğer uygun görürseniz bu programı burada yarıda keselim. İlerleyen zamanlarda tekrar bir araya gelmek üzere. Ben sizlerin huzurunda tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

MUSTAFA CECELİ: "TEKRAR BULUŞACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM"

Valinin açıklamasının ardından konser sona erdi. Sanatçı Mustafa Ceceli de şehitler için başsağlığı dileklerini ileterek, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu salondaki değerli misafirlerimiz, sizlerle tekrar buluşmanın sözünü vererek aranızdan ayrılıyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.